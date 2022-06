El distribuidor vial de Tapachula por donde ya se encuentra la nueva plaza comercial, es un proyecto que sin lugar a dudas, le da una imagen de ciudad desarrollada y próspera a ciudad, sin embargo, aún no se sabe, si le falta que concluyan los trabajos pues el plano contempla vialidades completamente nuevas y existen pequeños tramos que están en mal estado, esperemos ver un reencarpetamiento total.

De lo que sí estoy plenamente convencido, es que muchos automovilistas y en especial los del servicio público “escasos de materia gris”, también carecen de educación vial y al no existir una autoridad que coadyuve o que imponga multas, se estarán presentando algunos siniestros. Es decir, estos chafiretes “viejos” que hasta ya chochean, seguirán haciendo de las suyas sin importar provocar accidentes.

Me tocó ser testigo ayer lunes de cómo un taxista local frenó abruptamente su unidad para recoger pasaje en un área del distribuidor vial que no está permitido hacerlo, para ello la plaza tiene estipuladas su zonas oficiales de ascenso y descenso, pero el energúmeno chafirete, aún y con la culpa encima empezó a mentarle la madre a los vehículos que le tocaban el claxón, estuvo a punto de que una camioneta lo impactara por detrás. A la gente hay que educarla y no por sacar la cuenta rápida se deben parar en donde se les haga la parada, para ello hay lugares establecidos.

Y entonces de qué o para qué sirven las inversiones millonarias, las mejoras importantes que se han realizado en obras para la ciudad, recorremos muchas calles y avenidas, hoy están en perfectas condiciones, pero como ciudadanos no cuidamos, ensuciamos o nos adueñamos de las banquetas y ponemos en grave riesgo a los peatones; de este tema pronto abundaremos, mencionaré nombres de negocios y direcciones que se han apoderado ilegalmente de las banquetas.

En tanto el llamado aquí en Tapachula a la policía de tránsito estatal y vialidad municipal para que se pongan a trabajar, antes de imponer una sanción o infracción que capaciten a los choferes viejos y prepotentes que todavía se aferran al volante y que son los únicos que se paran dónde se les place con total impunidad, mismos que cuidado y les reclamas, ya que rápido te contestan con groserías o te sacan machete para amenazar.





REFLECTORES.

Hace ya varias semanas corrió la noticia que el ex fiscal de Chiapas Raciel López Salazar había sido nombrado Delegado de la Fiscalía General de la República allá enQuintana Roo, sin embargo, como reguero de pólvora llega el fuerte rumor que será quien ocupe la fiscalía de ese estado que encabezará la mandataria estatalMara Lezama. Allá en este estado del Sureste se requiere de gente con capacidad y tenacidad como la de López Salazar que mantuvo a buen término la seguridad enChiapas; los indicadores de violencia y delictivos se mantenían a la baja.

