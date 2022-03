Tras bambalinas | Chiapas ahogado con altos cobros de luz

Chiapas es el estado de sureste mexicano que produce la mayor cantidad de energía eléctrica que se consume en el país y también en Guatemala, sin embargo, durante mucho tiempo las voces empresariales no han tenido respuesta a sus quejas para que se voltee a ver la problemática de quienes menos tienen, los recibos de luz siempre llegan caros, no ha cambiado nada y el tema del famoso subsidio simplemente es inservible.

A la Comisión Nacional del Agua también le ha exigido la Coparmex Costa de Chiapas que vuelva a hacer una medición del agua aquí en el soconusco porque no es justo que de ahí tomen los valores para considerar las tarifas de energía. El norte tiene preferencia y los del sur siguen padeciendo de una injusticia gubernamental.

Hoy nadie aborda estos temas o quizá son prohibidos, los empresarios ya no han vuelto a hacer ruido porque les falta acompañamiento, los legisladores tanto locales como estatales únicamente andan de paseo, para muestra un botón. Aquel fantoche político José Luis Elorza, un arrastrado a más no poder de Mario Delgado, que logró repetir en la curul federal, no ha hecho absolutamente nada para atender una demanda social.

A este personaje lo consideran como la caca del loro, porque dicen que ni huele ni hiede, lamentablemente lo que pasa en esta frontera sur del país, en donde las notas que llenan los periódicos o que se transmiten en cualquier otro medio audiovisual hacen referencia a los reclamos de la gente, porque el recibo de luz les llegó carísimo y a duras penas tienen en el hogar dos o tres focos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, querido por miles de mexicanos, pero también odiado por un similar número de personas le ha quedado a deber a Chiapas con el tema de la luz, no hay una tarifa justa “permanente”, todo lo contrario, existe una cacería de Comisión Federal de Electricidad contra quienes no pagan a tiempo para suspender el servicio.

AMLO debe hacer algo de manera urgente, aunque solo sea como una medida populista para lograr que mucha gente salga a las urnas el próximo 10 de abril con el tema de la consulta de revocación de mandato, pero debe atender con prontitud estos reclamos.

La frontera sur sigue en el olvido, los legisladores federales que fueron electos a través del sufragio, hoy están más ocupados por el tema de la consulta ciudadana y de la reforma energética, en lugar de gestionar ante las dependencias adecuadas proyectos de impacto social para este rincón de la patria olvidada.

Recientemente el representante de la asociación 24 de noviembre, adherida a la Asociación Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), Sergio Suárez López, afirmó que existe una embestida por parte de la CFE contra la población a través de incrementos desmedidos en las tarifas, las cuales en los recientes bimestres han tenido incrementos de más del 400 por ciento.

Dijo que, en la actualidad, personas humildes que pagaban recibos de 120 pesos hoy les cobran de 500 a 700 pesos o incluso algunos llegan hasta los 5 mil pesos cuando la percepción económica familiar es insuficiente para pagar esos montos. Nos leemos en la próxima

