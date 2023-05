Tras Bambalinas | ¡Convoy de la salud en Tapachula; ¡En Huixtla también están Agusto!

El doctor Pepe Cruz decidió acercar los servicios de salud, de calidad a la población vulnerable de Tapachula, el denominado “covoy” de unidades equipadas recorrerá diversas colonias en la Perla del Soconusco.

Las unidades itinerantes cuentan con equipo médico especializado para brindar consultas médicas y odontológicas, estudios de laboratorio, rayos X, mastografías, densitometría, ultrasonido pélvico y obstétrico, electrocardiograma; así también cuentan con el servicio de farmacia y ambulancia para el traslado de pacientes.

Acompañado de la alcaldesa de Tapachula Rosi Urbina, el doctor Pepe Cruz encabezó el evento del banderazo de salida de las unidades itinerantes que recorrerán toda la geografía tapachulteca, acercando los servicios médicos especiales, así como medicamentos a la población vulnerable.

El encargado de reconvertir centros de salud, unidades básicas, casas de salud y hospitales, no descansa, sigue caminando con paso seguro para con rumbo fijo hacía el 2024, por cierto, el doctor Pepe Cruz también ha manifestado estar muy Agusto trabajando por la salud del pueblo chiapaneco, y tiene el deseo de seguir haciéndolo con ese enorme corazón y convicción que le caracteriza.

Reflectores





Simpatizantes, militantes, consejeros y directivos del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Huixtla, han respondido al llamado en favor de la unidad y reconciliación del movimiento, y el compromiso de fortalecerlo rumbo a las elecciones del 2024 en el que, en Chiapas, se votará por presidentes municipales, diputados locales y gobernador, y a nivel federal por la renovación del Congreso de la Unión y la presidencia de la república.

José Luis Laparra Calderón, ex alcalde de Huixtla, reconoció ante los integrantes del Colectivo de Comunicadores y Periodistas de Chiapas, que aún no se está en épocas electorales, pero esto no impide trabajar al interior del partido y llamar a la unificación y a la reconciliación social para llegar con mayor fuerza a la cita del 2024, que permita una contundente victoria para Morena y la continuidad de la Cuarta Transformación.

Refirió que recientemente en Huixtla tuvo lugar una reunión asamblea en la que estuvo presente el dirigente estatal del partido, Carlos Molina Velasco, consejeros estatales entre estos Marco Briones quien es el encargado de los trabajos de organización en ese municipio. El objetivo de los trabajos de organización es que los morenistas se reactiven, que nuevos miembros se sumen para fortalecer al partido en este municipio.

Laparra Calderón, reconoció que en este municipio Morena es oposición y esto ha generado divisiones por intereses personales y familiares, por ello es necesario trabajar por el partido para que el proyecto de nación que encabeza AMLO continúe y se consolide para el 2024-2030.

El también coordinador de enlace de Adán Augusto en Huixtla, afirmó que el partido no pertenece a unos cuantos, ni está secuestrado, por el contrario, está abierto a todos, pero el compromiso es que todos tienen que trabajar en este movimiento abierto, plural e incluyente para consolidar la transformación democrática del país y hacerla realidad el ámbito político, económico, social y cultural.

