Tras Bambalinas | ¡DIF nacional hostiga a ONG!

El Sistema de Desarrollo Integral de la familia conocido como DIF, debería realmente preocuparse por dotar de recursos a sus similares en los municipios para brindar una mejor atención a la población vulnerable.

Fíjese usted apreciable lector, que el DIF nacional se ha dedicado a querer hacer de todo, pero al momento de la ejecución del trabajo fracasa en mucho. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quién está con mayor preocupación y ocupación en la selección de sus corcholatas, debe, sin lugar a duda poner mayor atención y cuidado en estos temas. Si bien es cierto sus programas “paternalistas”, han dado resultados; hoy más que nunca quién recibe estos apoyos, no quiere que se vaya AMLO, o no quiere que Morena deje de gobernar el país.

Entonces, en lo que concierne al DIF nacional, debe destinar mayores recursos al estado y municipios para mejorar los esquemas de atención, especialmente a las niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores. Si hablamos de Chiapas, no existen casas de tránsito para mujeres en situación de riesgo o violentadas, tampoco refugios para atender a las víctimas de trata o en el caso de las niñas, niños y adolescentes, tampoco se cuentan con los lugares “refugios”, que les proporcionen ayuda integral y de calidad. Se sabe que solo la organización no gubernamental conocida como, “Por la Superación de la Mujer”, que representa Elsa Simón Ortega es la única, pero que últimamente ha enfrentado una serie de hostigamientos a cargo del DIF nacional, instancia que no puede con el trabajo, no hace nada, pero tampoco quiere, que otros cumplan con el verdadero propósito de ayudar a la población vulnerable.

La pregunta del millón que todos se hacen, incluso Elsa Simón Ortega quién no es ninguna improvisada en la materia y que casi cumple los 30 años de trabajar con los grupos vulnerables, en especial mujeres ha dicho que no se detendrá, pese al hostigamiento que está recibiendo.

El DIF nacional jamás ha dado un solo peso a la organización Por la Superación de la Mujer, pero ahora ha implementado políticas represivas que intentan a como dé lugar afectar el verdadero trabajo de esta organización con presencia y trabajo real en la frontera sur de México.

Los punteros en las encuestas de Chiapas son el Dr. Pepe Cruz y Zoé Robledo; el primero en mención ha venido de más a menos, trae una fuerza tremenda con una tendencia en aumento. El segundo se mantiene, el nivel de aceptación crece, pero muy poco, sin embargo, ambos funcionarios están demostrando mucha madurez política, pero sobre todo lealtad a sus jefes directos. De su trabajo al frente de sus instituciones es importante dejar en claro que en ningún momento se han abandonado, mantienen una convicción, pero sobre todo acercamiento directo con la gente. En este apartado, el Dr. Pepe Cruz es quién da seguimiento a varios temas con la población.

