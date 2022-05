Tras bambalinas | ¡Dignos campeones tapachultecos!

Desde hace varios años me tocó ver el inicio del club de robótica de la escuela primaria pública “México”, proyecto que inició Daniel Alfaro, maestro de la misma institución educativa; me gané su confianza y amistad porque como pocos, le apostamos a las causas nobles y sociales, la de ellos una bandera que no solo enaltecería la grandeza de Tapachula sino de todo Chiapas y porqué no de México entero.

Con Daniel y compañía nos tocó constatar que por la falta de apoyo del gobierno municipal y estatal del pasado se fue la oportunidad de viajar a un evento de talla mundial, sin embargo, la lucha no quedó ahí, el gran Dani con los padres de familia de los jóvenes del club salieron a las calles a pedir la moneda como vil “limosneros”, para que sus hijos pudieron viajar el siguiente año al evento de talla mundial dónde medirían conocimientos con grandes potencias en la materia y los resultados obtenidos fueron los siguientes: sexto lugar mundial en 2018, sexto en 2019, en 2021 fue de manera remota y sacaron primer lugar en su división y segundo en la final general, en este 2022 del evento desarrollado en Dallas Texas obtuvieron el sexto lugar.

Ahora viene lo bueno de toda esta breve introducción, el gobierno del estado prefirió apoyar al equipo de robótica del CECyTEch 34 Tuxtla Gutiérrez quienes quedaron en el lugar 68 de su división y darle la espalda a los jóvenes de Tapachula quienes se forjaron en una institución pública y hoy están dispersos estudiando, por ejemplo: 3 alumnos en las escuelas secundaria federal 1 y 2, 2 más de la escuela Teodomiro Palacios.

Es de reconocerse únicamente al ayuntamiento de Tapachula y Metapa de Domínguez, los únicos que contribuyeron con un grano de arena para que los muchachos pudieran viajar al mundial y traer un honroso sexto lugar, que sin lugar a dudas ponen en alto el nombre de Chiapas, aún y sin el apoyo estatal.

Estos jóvenes también recibieron apoyo de empresas de Estados Unidos, de dueños que son compatriotas de la región y de la Red Global MX capítulo Raleigh, así como un personaje importante de Chiapas que les regaló los vuelos, pero que pidió se omitiera su nombre pues dijo lo hacía de corazón.

Pareciera que a algunas personas no le interesa el tema de la educación, la innovación y tecnología de nuestra región especialmente porque desde el sexenio pasado no se quiso apoyar a quienes eran unos niños del club de robótica de la primaria México, en esta ocasión unos adolescentes estudiantes de secundaria a quienes pareciera que los persigue la mala suerte y no logran de plano tocar el corazón de las autoridades estatales.

Muchas felicidades Daniel, cuando iniciaste alguien me dijo que estabas loco y ahora simplemente les respondo a “esos”, que tus locuras valen la pena celebrarlas, reconocerlas y contárselas a muchos; no te quedes de brazos cruzados por favor, que ese desinterés de algunas personas y entes gubernamentales no mermen los sueños de los hoy adolescentes, estoy seguro que el pódium mundialista está más cerca.

Nos leemos en la próxima.

Mi contacto: checha.informa@gmail.com