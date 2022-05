Recientemente el ayuntamiento de Tapachula lanzó una campaña en redes sociales sobre un tema importante, es decir relacionado al cuidado de nuestro entorno. La temporada de lluvias, ciclones y huracanes ya inició, por cierto, ello desencadena afectaciones, pero estas podríamos prevenirlas si como ciudadanos hiciéramos algo, lamentablemente no somos empáticos con el medio ambiente, mucho menos con nuestros alrededores.

En este espacio quiero llamar a la conciencia ciudadana para que se dejen de tirar basura a las calles, el cochinero que queda y se hace visible después que pasa la lluvia; coladeras y alcantarillas que rebalsan de basura, lo que genera para las colonias del sur de Tapachula inundaciones y por ende afectaciones.

¿Cuándo vamos a cambiar nuestra mentalidad? Actualmente el camión de la basura pasa diario por las colonias de la ciudad, no nos podemos quejar, porque no esperar y depositar nuestros desechos en el momento indicado. Tristemente existe gente que tira la basura a la calle, y más cuando está lloviendo para que la corriente arrastre los desechos y cause estragos varios metros o kilómetros hacia abajo.

Me ha tocado observar que algunas colonias del sur de Tapachula son limpias y ordenadas, pero que se ven afectadas por los fenómenos hidrometeorológicos. Y después es fácil culpar a las autoridades locales, diciendo que pidieron ayuda a protección civil y no llegaron a tiempo o bien, que no les han dado apoyo para hacer frente a los daños ocasionados por la inundación o encharcamiento.

La responsabilidad y participación en materia de prevención debe ser compartida, como dice el eslogan de Protección civil, es de todos y no de unos cuantos o bien, no solo de las autoridades. He leído con atención que este será un año complicado en relación al tema de los ciclones y huracanes, sin embargo, no hay la mínima prevención familiar o personal para evitar que los estragos sean severos. Después no culpemos a la autoridad.

REFLECTORES

Son varios los diputados federales que representan a Chiapas en San Lázaro que subieron sus fotos a las redes sociales este fin de semana, como evidencia clara que andan en campaña en otros estados del país, caso peculiar en Durango. Y como dice ese dicho popular “candil de la calle y oscuridad de tu casa”. Aquí en Chiapas no han hecho nada trascendental la verdad, seguimos padeciendo desatención federal en el campo, educación, y algo de mayor preocupación actualmente el rubro de la seguridad, que tanto está reclamando la población.

En lugar de andar haciendo política en otros estados, debería venir a caminar a sus distritos electorales donde fueron beneficiados con la confianza ciudadana, devolver al pueblo una gestión real de beneficio colectivo.

