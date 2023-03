Tras Bambalinas | ¡Dos tipos “vividores” y de cuidado en Morena!

Recientemente causó sorpresa un movimiento en la coordinación de la estructura política en el distrito XII, del equipo de Zoé Robledo; se trata nada más y nada menos que ahora al “huevo duro”, José Luis Elorza Diputado federal actual por ese distrito por Morena ya le grilló a José Alberto Zamora Díaz y ha sacado de la jugada. Si bien es cierto que Pepe Zamora tiene carisma, pero poco oficio político, quién ahora es legislador reelecto llegó por pura suerte, es decir por la efervescencia política de Morena, de ahí ni en su colonia lo conocen, mucho menos que le hagan caso sus hijos.

Por cierto, mucha de la gente que se está dejando engañar por el “huevo duro”, así como le han bautizado al diputado Elorza, es gente muy quemada, con antecedentes delictivos y turbios, a quienes ya ha engañado que él los va hacer candidatos, desde Unión Juárez hasta Suchiate. Aunque también en su discurso guajiro, les ha dejado claro que será alcalde de Tapachula porque Mario Delgado Dirigente Nacional de Morena es su amigo, así como Zoé Robledo quién será próximo gobernador de Chiapas.

Otro que no canta nada mal las rancheras es el diputado local Isidro Ovando “Chilo”, aquel a quién le hicieron muchos memes cuando llegó de primer regidor al palacio de Tapachula pues algunos dicen que iba en estado inconveniente que se tuvo que inventar, le habían saqueado su oficina de la regiduría.

Para nadie es un secreto que Isidro Ovando fue uno de los hombres de confianza del finado Oscar Gurria Penagos, pero que tras la muerte de este último se aferró a la sucesión y al no cumplir con dicho propósito ambicioso se dedicó a desestabilizar Tapachula, pero también a emprender campañas de desprestigio contra el trabajo del gobernador Rutilio Escandón, incluso en la campaña pasada había pedido a la gente que no votaran por el actual ejecutivo del estado.

Por cierto, Chilo Ovando dice que le debe mucho Morena y que su grupo radical ya prepara una revolución para que le den la candidatura a la alcaldía de Tapachula. Lo cierto es que no ha hecho nada como legislador local y su tiempo ha llegado a su fin. Hoy anda solo en los eventos, nadie lo pela ni se acerca a saludarle.

Por ello es importante que la población no se deje sorprender, porque ya lo dijo recientemente Carlos Molina dirigente estatal de Morena, “es el pueblo quien va a elegir a sus candidatos a través de encuestas, preguntando a la gente que es un método que no falla y por lo tanto no hay cargada ni manipulación. En este momento no hay ningún candidato a cargo de elección popular para los seis encargos por los que se votará en el 2024”.

Pidió a los militantes y simpatizantes del partido no dejarse engañar, reconoció que dentro del partido y fuera de él hay compañeros que aspiran y suspiran por abanderar las candidaturas incluyendo a Tapachula, cada uno trabaja y suma, por ello se ha pedido que formen los comités de defensa de la transformación, para que se trabaje y se dé continuidad al proyecto y que el pueblo esté informado de los logros y avances.

El dirigente estatal de MORENA expuso que será la Comisión Nacional de Elecciones que realice la convocatoria y el proceso para determinar quiénes formarán parte de la encuesta y su desarrollo, con este método se ratifica y que es el pueblo que elige a sus candidatos y se aseguran los buenos resultados.

