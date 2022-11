Tras Bambalinas | ¡El acoso escolar, problemática sin atención!

Los casos de los alumnos intoxicados en escuelas secundarias de Chiapas, también han dejado al descubierto que ya no se hace nada para combatir el acoso escolar y que posterior a la pandemia, estos acontecimientos se vinieron a presentar con mayor impacto. Lo lamentable de todo ello es que, existen víctimas con daños físicos visibles, los padres de los agresores no les dicen nada a sus hijos y de los directivos escolares ni se diga.

Lo primero que debemos entender bien es, que el acoso escolar es una forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad.

El acoso escolar puede causar daños físicos, sociales o emocionales en quienes lo sufren. Los estudiantes que son víctimas de acoso escolar no suelen defenderse, al principio creen que, ignorando a sus agresores, el acoso se detendrá. Tampoco suelen decir a sus padres y maestros que están siendo acosados por temor. Por ello es necesario generar en la familia apertura para que los hijos nos cuenten lo que ocurre en la escuela e intervenir para detenerlo.

En el acoso escolar intervienen: los agresores, las víctimas y los testigos. Los testigos son los alumnos, docentes u otros miembros de la comunidad escolar que presencian las agresiones hacia las víctimas. Estos últimos juegan un papel fundamental al apoyar a las víctimas y denunciar el acoso, pues suelen estimular las agresiones, cuando se ríen, aplauden o felicitan a los agresores.

Y bueno ya entrados en esta materia, con las definiciones claras. Hacemos mención de 2 importantes denuncias, sin lugar a duda existen muchas más, pero por el tema de los niños o adolescentes prefieren quedarse callados.

En la secundaria niños héroes de Chapultepec ubicada en la colonia las Delicias de Huixtla, recientemente se ha suscitado un caso en el que el joven alumno tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de la lesión que otros “jovencitos malcriados”, le provocaron. De este caso no se sabe del actuar de los directivos de esta escuela, por ello se hace el llamado a la secretaria de educación en Chiapas Rosa Aidé Domínguez Ochoa para que sea más sensible y se ponga a trabajar, omitir o no darles la relevancia a estos acontecimientos también es una grave falta.

Sobre el mismo tema llama la atención lo que está sucediendo en el prestigioso Colegio Miguel Hidalgo de Tapachula, en donde quienes lo dirigen tienen una formación religiosa, pero pareciera que se está descuidando el actuar justo y humano contra quienes infrinjan o causan “acoso escolar o bullying”.

Existe una denuncia de la que abundaremos en la próxima, sobre casos inéditos de acoso escolar que se están presentando en el nivel primaria sin embargo ni el director del colegio, mucho menos los maestros frente a grupo dicen algo al respecto, lo triste de todo es que a muchos niños o niñas que sufren de estos hechos lamentables los orillan a que bajen su rendimiento académico, que ya no quieran ir a la escuela o que opten por escapar por la puerta fácil.

