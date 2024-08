Tras Bambalinas / ¡El aromático grano del soconusco se extingue!

La producción de café arábigo lleva un retraso en su cosecha debido a distintos fenómenos, el abandono de las parcelas en las comunidades, luego que los jóvenes han decido dejar a sus papás e irse a probar suerte a los Estados Unidos y lo más difícil, la situación climática.

Aunado a ello, ha existido en lo que va de este sexenio una desatención total del gobierno federal, don Andrés Manuel López Obrador prefirió apoyar con su programa “Sembrando Vida”, este que lejos de ayudar, únicamente ha servido para dividir, pero sobre todo beneficiar a los más allegados, incluso también se han ventilado muchas anomalías, por ejemplo, que a los verdaderos dueños de parcelas los dejaron fuera de estos importantes beneficios.

Recientemente saludé a mi amigo el ingeniero Isaí García, líder campesino y social, me comentó que están elaborando un importante expediente que busca beneficiar a un aproximado de 10 mil productores de café del Soconusco. Se trata de un programa denominado “Siniestro de Cosecha 2024-2025”, debido a las afectaciones que el cambio climático ha generado. En estos momentos ya se deberían estar cortando los granos de aromático en la variedad de los arábigos, sin embargo, en algunos municipios el producto será escaso y aún no se corta, pero en otros definitivamente no habrá producción.

También me explicó, que este proyecto será revisado minuciosamente y a quienes no estén apoyando en lo concerniente al programa “Sembrando envidia”, lo apoyarán con este trabajo integral que no solo busca la reactivación de las parcelas cafetaleras, sino que también contempla hacer labores para mitigar los efectos del cambio climático, es decir, de manera urgente hacer actividades para reforestar, pero también vigilar lo que se siembra. Es decir, en los últimos años y meses, cualquiera quiere llamar la atención sembrando árboles, sin embargo, estos no se vigilan nunca, se secan o se los roban. De 100 que se siembran únicamente se salva uno, pero por la obra y gracia de Dios y la naturaleza.

Ojalá que este proyecto de siniestro de café sea aterrizado por el gobierno federal, que los productores reciban los beneficios reales, pero sobre todo, que tenga grandes resultados por el bien de la cafeticultura de Chiapas. Recordemos, que en este estado el aromático grano es uno de los mejores y destaca a nivel internacional.

REFLECTORES.

El titular de la jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, José Alberto Zamora Díaz, alertó a la población a no caer en fraudes de falsos gestores, quienes a través de redes sociales ofrecen trámites de afiliación a esta dependencia de salud a cambio de fuertes cantidades de dinero.

Dijo que estos vivales prometen arreglar situaciones de trabajadores ante el IMSS ya sea para recibir servicios de salud, semanas cotizadas para pensiones, entre otras, a cambio de fuertes cantidades de dinero, sin que haya alguna garantía de que sus trámites se presenten ante la institución.

Señaló que este es un problema que ha crecido a nivel nacional y en Chiapas no es la excepción, por ello, la invitación a la población es que en caso de requerir apoyo identifiquen bien a quién contratan para evitar situaciones perjudiciales.

Zamora Díaz indicó que el IMSS ha encontrado casos de personas que acuden a un servicio de emergencia de salud y se encuentra con qué no está vigente su derecho y es cuando se dan cuenta que han sido estafados por falsos gestores que se aprovechan de la necesidad de quienes tratando de encontrar una solución para la atención de sus enfermedades crónicas o que requieren atención inmediata caen en el fraude.

Indicó que otro de los casos frecuentes es el de personas a los que les faltan pocas semanas para lograr su pensión por jubilación y buscan este tipo de ayuda con gestores, quienes terminan engañándolos.

José Alberto Zamora Díaz es uno de los pocos funcionarios del IMSS en Chiapas que sudan la camisa, pero sobre todo, caminan al ritmo de Zoé Robledo, titular a nivel nacional de este instituto y quien ya aseguró su chamba para el próximo sexenio que encabezará la Dra. Claudia Sheinbaum.

Contacto: checha.informa@gmail.com