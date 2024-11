Tras Bambalinas / ¡El cuento de nunca acabar, funcionarios en la mira!

Estimado amigo lector, quiero dedicar este espacio para hacer un análisis a conciencia de lo que ha sucedido en Tapachula durante el primer mes de gobierno del alcalde Yamil Melgar, un político maduro y con gran capacidad de gestión para sacar adelante a esta hermosa ciudad, a la que cualquier foráneo que llega por primera vez y bebe agua del río Coatán jamás se regresa a su tierra.

Tapachula es una ciudad cosmopolita tenemos personas de todas partes del país y del mundo, muchos que han planeado una estadía temporal terminan quedándose y formando familia.

Sin embargo, es importante mencionar, así como los que se han quedado a vivir aquí como quienes nacieron en esta hermosa Perla del Soconusco, están cansados de recibir tratos de segunda. Empezando por los servicios básicos que el gobierno local debe garantizar sin lugar a duda a su gente.

Quizá a muchos paleros y aplaudidores les cause escozor y tengan que comprar pronto vitacilina para las rozaduras, pero en Tapachula en tan solo el primer mes de gobierno, la inseguridad se ha incrementado mucho más y no me refiero a la percepción ciudadana que tanto pregona el INEGI. La policía municipal con un escaso parque vehicular deja mucho a desear, así también como la trayectoria y errores que ya empezó a cometer el titular de la policía municipal Oscar Chávez, mismo que ya están en el ojo de autoridades castrenses y de la federación. Los asaltos a plena luz del día se cometen sin pena ni gloria, inclusive han sido los propios estudiantes del nivel medio superior los más afectados por estas incidencias delictivas, lo que se ha evidenciado gracias a las cámaras de video vigilancia de casas habitación.

Y si le seguimos contando, tenemos que evidenciar el pésimo trabajo o nulo que ha desempeñado Yolanda del Rosario Correa González titular de Obras Públicas quién no se ha visto. Prueba de ello es que han surgido personajes tapando baches con cascajo, cemento y grava, a cambio de que los automovilistas regalen una moneda.

Para estas personas, los baches de vialidades importantes de la ciudad se han convertido en una fuente de empleo, debido a la inoperancia de una dependencia municipal con una titular que ya ha sido diputada local en la pasada legislatura pero que dejó mucho a desear, nunca hizo nada. También fue titular de Sedurbe en la administración del finado Gurria, pero generó más problemas que aciertos.

Lo que se sabe, por algunos funcionarios de menor pelo del ayuntamiento local, es que hay un aviso claro y contundente. Están a prueba únicamente 100 días y si no le están echando ganas se irán a conocer el rancho de López Obrador ubicado en Palenque.

Está claro, quienes de verdad sudaron la playera en campaña están en la banca esperando el momento para saltar a la escena política y trabajar de verdad, como amor por Tapachula. Mientras tanto este tecleador seguirá ayudando a la autoridad para que, quienes no estén haciendo las cosas bien, se vayan mucho antes.

Nos leemos en la próxima…

Contacto: checha.informa@gmail.com