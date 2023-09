Tapachula de nueva cuenta está en la mira de la prensa internacional debido a la aglomeración de la población migrante que ha aumentado de manera alarmante en los últimos dos meses.

Dice la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que a la fecha han recibido unas 100 mil solicitudes, de las cuales más de la mitad han sido recogidas en Tapachula, sin embargo, para finales de año el número podría llegar a los 150 mil registros.

Esta situación, es motivo de conflictos por la demora en este tipo de trámites. Los migrantes no aguantan más la espera, sobre todo porque tienen que hacerle frente a las inclemencias del tiempo “calor y lluvia”, además que la mayoría no trae dinero para comida y hospedaje, se tienen que quedar a dormir en las calles así como también hacer de sus necesidades fisiológicas.

A todo ello en el caso de quienes viven a los alrededores del mercado Los Laureles, ya no soportan los malos olores que todo esta situación genera, así también como a ver sus vialidades invadidas y cerradas incluso debido a la multitud de gente.

Los vecinos de la zona mencionan que fue un gran error de parte de las autoridades haber instalado las oficinas de la Comar en el citado centro de abasto, por lo que en reiteradas ocasiones se ha solicitado su reubicación, sin embargo, esta instancia que depende también de la Secretaría de Gobierno (Segob), solo juega con las familias tapachultecas y con los propios migrantes.

“Ya no podemos entrar libremente a las casas porque nos bloquean las calles, y por lo mismo hemos llegado tarde a la escuela de nuestros hijos y hasta a nuestro trabajo, no podemos transitar libremente, las banquetas y camellones los utilizan como baños, y no podemos caminar porque nos topamos con excremento”, expresó uno de los vecinos afectados.

El problema se agudiza porque a la hora pico, cuando los rayos del sol son más intensos, los olores fétidos de esa inmundicia son insoportables, tanto que ya se han generado problemas de salud, “porque toda esa suciedad está en el ambiente y hemos tenido problemas de la piel, sobre todo en los niños y hasta brotes de enfermedades gastrointestinales”.

Por si esto fuera poco, diariamente se registran zafarranchos entre los migrantes, debido a la desesperación al no ser atendidos e irrumpen en las oficinas de Comar, ocasionando un riesgo latente de los vecinos que transitan en esa zona, por lo que exigen esta instancia del gobierno federal sea retirada de ese lugar de manera inmediata.

Argumentaron que deberían utilizar el albergue para migrantes que solicitan refugio, en el cual se gastaron muchos millones de pesos, ubicado en la carretera a Puerto Madero y que administra la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el cuál lamentablemente se encuentra vacío.





Por cierto, en el zafarrancho del pasado lunes hubo una persona “migrante”, que resultó con traumatismo craneoencefálico y que dicen se encuentra estable en el Hospital General de Tapachula. También se sabe que en la mesa de seguridad se ha puesto en claro este tema y que deben reubicar a Comar hacía el parque ecológico ubicado frente a los “Cerritos”, al sur de Tapachula, sin embargo, para ello se requiere que cuente con lo necesario debido a que está en el abandono.





La saturación de la población migrante también deja al descubierto el negocio jugoso que sigue existiendo en la delegación del INM en Chiapas, desde los altos mandos se negocian las cantidades a cobrar en dólares para apresurar trámites de los extranjeros y que puedan continuar con su travesía hacia el norte del país, en el caso de los Cubanos ahora solo pueden hacerlo vía terrestre porque les han limitado hacerlo en avión.

El comisionado del INM a nivel nacional, es un bueno para nada y únicamente ha venido a pasear a la frontera sur, lamentablemente no pone orden y permite que los actos de corrupción sean cada día más obvios ¿Será que también recibe su mochada?.

