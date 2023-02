Tras Bambalinas | ¡El PVEM se fortalece previo al 2024!

La segunda fuerza política en la entidad, el Partido Verde Ecologista de México se encuentra enviando mensajes claros de organización, unidad, pero sobre todo que saben ganar elecciones, esto aún y con algunos golpes bajos hacia la dirigencia estatal que encabeza la Diputada federal Valeria Santiago Barrientos.

Si bien es cierto, en Chiapas se mueven dos corrientes del partido del Tucán, la que representa Edmundo Pérez Armendáriz, con sus cuadros políticos y el trabajo que trae Roberto Rubio, Jorge Luis Llaven Abarca y Valeria Santiago Barrientos, ambos hacen la talacha de campo previo al 2024, sin embargo a inicio de este año se ha visto que, existe mucha preocupación por mantenerse como la segunda fuerza política e incluso llegar a ocupar la número uno, como ya fue en el sexenio de Manuel Velasco, quien por cierto sigue moviendo los hilos de este organismo político desde la CDMX.

La diputada Valeria Santiago Barrientos fue ratificada desde el año pasado como dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en Chiapas, por su compromiso, lealtad, pero sobre todo por ser una mujer aguerrida a quién ni una fuerte tos o gripa la hace cancelar reuniones con las bases, militancia o los liderazgos naturales de los posibles candidatos para el 2024 que existen en cada uno de los municipios de la entidad.

Recientemente lanzaron un mensaje de unidad al interior de este organismo político, aunque como en todos lados siempre hay algunos que no están de acuerdo, al final se tienen que alinear porque si no Manolo les jala fuerte sus orejas. Y aunque algunos alcaldes que ganaron con la bandera del partido del Tucán como el caso de Huixtla ya no aparecen en este tipo de eventos porque coquetean con los guindas, es bien sabido que otros que se fueron ya están regresando para dar mayor fortaleza.

En tanto, la dirigencia estatal que no se duerme en sus laureles, se está moviendo por todo Chiapas, tomando protesta a los comités ejecutivos municipales, a los coordinadores de los distritos locales y federales; la tarea es fuerte, pero no imposible y el triunfo para el 2024 será palpable me comentó Valeria Santiago Barrientos.

Reflectores





La feria en honor a la Candelaria allá en el municipio de Tuxtla Chico, en esta edición ha sido un éxito rotundo, la cartelera artística y cultural ha sido buena pese a la difícil situación que se encontró al recibir la alcaldía el munícipe Julio Gamboa.

La gente ha ovacionado a Julio Gamboa cada que se ha subido al escenario a presentar a los artistas; esta festividad estuvo suspendida por el tema de la pandemia de Covid-19 y en esta ocasión que la autoridad municipal junto con la comunidad católica tuvo a bien realizar ha sido todo un éxito.

Por cierto, hoy cierra con broche de oro, la guapísima Ninel Conde, vale la pena ir a observar el espectáculo visual artístico y lo colorido de las hermosas alfombras que el pueblo de Tuxtla Chico elabora como una ofrenda a la virgen que sale en procesión.

Nos leemos en la próxima

Contacto: checha.informa@gmail.com