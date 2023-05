Tras Bambalinas | ¡El rey del chocolate vitoreado ante el gobernador!

En el municipio de Tuxtla Chico existe un estigma en relación a que todos los que llegan a gobernar este pueblo mágico en cultura, tradición y gastronomía, únicamente se la pasan encerrados en su oficina de brazos cruzados, o bien aprovechan para salir a pasear con familia y amigos cercanos, otros a hacer uso del recurso para darse la gran vida “borracheras”, en cabarets y centros nocturnos en búsqueda de las cariñosas.

Actualmente se ha notado, una excepción en Julio Gamboa quién ha recibido el apapacho del número uno de Chiapas. Desde el primer día de gobierno el año pasado recibió la visita del ejecutivo del estado, mismo que a la fecha sigue frecuentando este municipio para llevar muchas buenas noticias.

En Tuxtla Chico hoy, se goza de gobernabilidad, de trabajo real en favor de sus habitantes; aquí dice la gente que no hay distingo de colores, se está trabajando para todos y todas. Julio Gamboa es el único alcalde de extracción priista pero que ha sabido acoplarse a la política de la cuarta transformación, tristemente no es así en algunos municipios fronterizos donde se desgarran las vestiduras diciendo que son guindas de corazón, pero bien que despilfarran recursos en automóviles lujosos, viajes y hasta son ventilados por andar de coscolinos, poniéndole el cuerno a las esposas.

Aunque no se sabe, si Julio Gamboa renunciará a su partido político que lo abanderó para llegar al poder, lo cierto es que tiene imagen impecable, siempre bien acompañado de sus esposa e hijos. Esto podría ser un precedente para que encabece, aunque es muy temprano una candidatura a diputado local por Morena o quizá por su propio PRI.

A Julio Gamboa no hay que perder de vista, pues sigue trabajando duro y lo que más le ha valido es que no se la ha pasado quejándose de los males del pasado, es decir de todo el desgarriate que le dejó Deysi González, quien ya ha empezado a aparecer en compañía de su papá tratando de ganar adeptos para competir por la silla municipal en el 2024.

REFLECTORES

Maggie Arenas junto con sus amigas Belén, Mis y Carmen fueron captadas muy activas previo al festejo del Día de las Madres allá por el Hospital General “Dr. Manuel Velasco Suárez”. Sin hacer ruido, ni andar presumiendo fotografías en redes sociales como acostumbran hacer algunos, se organizaron para ir a regalar “kits” de aseo personal a las mamás primerizas.

Vaya festejo tan emotivo e importante que realizaron, ojalá que siempre existan personas de corazón grande y hermoso, dispuestas a ayudar a quienes menos tienen. De Maggie no me sorprende, porque me ha tocado ser testigo de campañas altruistas incluso llevadas a cabo allá en mi hermoso pueblo Santo Domingo.

Más acciones como estas y que sea también de ejemplo para quienes quieren ayudar. Recordemos siempre que “manos que dan, jamás estarán vacías”.

