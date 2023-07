Tras Bambalinas | En Chiapas el INM más podrido que nunca

En el mes de mayo de este año, por instrucciones del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, fue designado como titular de la Oficina de Representación en el estado de Chiapas el vicealmirante Roberto González López, en sustitución de Carlos Alberto Santiago Hernández, quien asumió el cargo de titular de la Oficina de Representación en Tabasco, sin embargo se esperaban muchos cambios, especialmente de funcionarios que se siguen a beneficiar económicamente del fenómeno migratorio, han amasado fortuna, poseen lujosas propiedades, vehículos de modelos recientes y demás excesos.

Pese a que el director general de Coordinación de Oficinas de Representación del INM, Héctor Martínez Castuera, tomó la protesta de ley e instó para que el desempeño de sus labores se guiara por el cumplimiento de la Ley de Migración, su Reglamento, y el respeto y salvaguarda de los derechos humanos, el cochinero y pudrición sigue con total impunidad.

En el caso de Chiapas, el delegado Roberto González López es vicealmirante, diplomado de Estado Mayor, retirado y cuenta con Maestría en Administración Naval y Maestría en Seguridad Nacional. Ha sido titular de las oficinas de representación del INM en los estados de Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y Campeche, sin embargo, pareciera ser comparsa de toda la corrupción imperante en su institución dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Del cochinero que existe en el INM de Chiapas y que expongo, no es nuevo pues siempre ha existido y aunque sus encargados presuman traer formación castrense, se prestan a estos beneficios económicos, obviamente ellos únicamente se hacen de la vista gorda y es otra persona la que se encarga de negociar y recibir la paga.

La denuncia actual de la corrupción imperante, sale a colación tras la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez Chihuahua, donde decenas de migrantes perdieron la vida al incendiarse la Estación Migratoria en la que se encontraban, la autoridad decidió dar el paso libre para todos los extranjeros, pese a ello continúan las extorsiones de parte de los funcionarios.

Los migrantes son orillados a quedarse en las márgenes del río Suchiate, donde presuntamente serán organizados por los agentes del Instituto Nacional de Migración, para regularizar su estancia en México y de ahí continuar con su camino, pero de forma ordenada y segura, sin embargo, la realidad es otra. Los migrantes han denunciado públicamente que son obligados a quedarse por varios días “varados”, por lo que al no contar con dinero para comer o rentar un lugar para dormir se organizan para salir en caravanas.

Los afectados que están padeciendo las inclemencias del tiempo especialmente allá en el municipio de Suchiate refieren que con engaños del INM, llevan varios días en ese lugar, incluso hay gente que tiene ahí más de una semana y no les dan solución, sin embargo, todos los días salen camiones con gente que está anotada en una lista, lo curioso dicen, es que para aparecer en esos papeles y abordar el autobús tienen que pagar en dólares a los agentes de migración de este municipio limítrofe con Guatemala.

Los migrantes de diversas nacionalidades coinciden en señalar que el Instituto Nacional de Migración les pide entre 80 y 150 dólares a cada uno, para asignarles un espacio en los autobuses y llevarlos a las terminales de transporte público para continuar su travesía, y si el viaje lo quieren hacer en avión, la tarifa es más alta.

Y quienes no pagan, son detenidos en cada uno de los puntos de inspección que tiene establecido en Chiapas el INM.

“Porque si no pagas a cada rato te detienen más adelante y no están deportando aquí a la frontera con Guatemala, por eso nos vamos en masa porque así no nos agarran y tenemos más posibilidad de avanzar”, acusó Deysi una joven migrante proveniente de Venezuela.

Contacto: checha.informa@gmail.com