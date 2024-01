Tras Bambalinas | ¡ERA, el gran espectador!

Eduardo Ramírez Aguilar, “el Jaguar Negro” fue el gran espectador en su reciente visita a Tapachula en dónde únicamente fueron tres aspirantes a la alcaldía que mostraron su musculo político.

ERA fue muy paciente, mesurado y pausado hasta en el discurso, observó muy bien los movimientos del ajedrez político que realizó Yamil Melgar, Fredy Escobar y Rosi Urbina; en los dos últimos eventos se mostró bastante poder de convocatoria. Los escenarios que eligieron o les pidieron fueron buenos, han sido probados antes para realizar eventos políticos masivos.

Eduardo Ramírez dijo en el evento de Fredy Escobar, que lo habían bloqueado para poder llegar a ser coordinador y candidato a la gubernatura de Chiapas, aunque dejó claro que no fue el gobernador actual, supo salir avante de las adversidades. “Fredy es como yo que viene de la cultura del esfuerzo”, apuntó.

Efusivo con Rosi Urbina también expresó que el pueblo pone y el pueblo quita. Rosi Urbina Castañeda es la única mujer que ha madurado políticamente y que tiene la capacidad para poder reelegirse si así lo determina la gente.

ERA, con Yamil habló del acompañamiento hasta el último día de su gestión del gran líder que México ha tenido como presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Existe un compromiso importante con la Dra. Claudia Sheinbaum, son muchos votos que se tienen que generar en Chiapas, especialmente porque no se debe perder el significativo de "bastión", de los guindas que tiene la entidad. Y en ese tenor las cúpulas deben dejar de tratar de hacer berrinches o buscar imposiciones al viejo estilo del PRI.

El Jaguar Negro en su recorrido como espectador por toda la entidad pondrá mucha atención, nadie no engaña, es una persona madura políticamente y se sabe todas las estrategias que quieran o intenten aplicar en los eventos. Ojalá que también mano y con ello intervenir para que se eviten desde las cúpulas imponer a personajes que no levantan ni levantarán o bien, que no abonaran en la suma de votos totales que se tiene previsto proyectar.

Mientras el IMSS Chiapas se cae a pedazos, la delegada, María Luisa Rodea Pimentel está más preocupada por mejorar su apariencia física con cirugías estéticas que por atender las demandas, quejas del personal y derechohabientes.





La enfermera María Luisa Rodea, a quien los trabajadores han apodado “Skeletor”, por la forma tan violenta con la que trata al personal, ha vulnerado los derechos de la base trabajadora, por eso su pésima relación con el sindicato y con el personal de confianza.

Por los pasillos del IMSS Chiapas el rumor de la salida de la delegada es cada vez más fuerte, y es que hasta las oficinas centrales del instituto llegó la información del trato déspota que ejerce esta funcionaria pública, así como de los negocios turbios que tiene en el área abasto otorgando adjudicaciones directas a empresarios de Michoacán, estado del que también fue titular del IMSS.

Para poder hacer negocios redondos en el abasto, la enfermera María Luisa Rodea Pimentel trajo de Michoacán a Luis Antonio Vargas Morado, Irving Gómez Martínez y Víctor Téllez Ramírez, quienes están a cargo de las oficinas de Contratos, Adquisiciones de Bienes y Servicios y Abastecimiento y Equipamiento; todos ellos están engordando su cartera a costa del pueblo de Chiapas por eso es que buscan a toda costa quedarse en el estado pese a que lo han catalogado como un lugar indigno para vivir y hasta se han atrevido a denostar la capacidad de las y los chiapanecos.

