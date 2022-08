Tras bambalinas | ¡Expulsión de agremiados en el Suicobach!

Para el miércoles 17 de agosto, la comisión de vigilancia del Sindicato Único e Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas, en ejercicio de las facultades de investigación y vigilancia de incumplimientos, estricta aplicación del estatuto vigente, de casos de violación o trasgresión de los estatutos vigentes que rigen la vida interna del sindicato, regulados en el contenido del capítulo VI, artículo 44, incisos A), C), D), tal y como reza el documento enviado a los trabajadores, han empezado a citar a varios trabajadores cobancheses de diversos planteles, para nadie es un secreto que esta es una determinación del dirigente Esdras Humberto De León Pinto, para cortar cabezas, es decir expulsarán a todos los que aún defienden la causa de Víctor Manuel Pinot Juárez, quien sigue peleando y podría dar importante revés a quien denominan “sindicato espurio”, o sea el actual.

Una copia del documento que se ha enviado a trabajadores y trabajadoras del plantel 08 Tapachula se les solicita que viajen a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para aclarar temas relacionados con la vida sindical de dicho gremio, por lo que deberá asistir y realizar las manifestaciones que estime conducentes en ejercicio de su garantía como miembro de dicho sindicato por, lo que se les apercibe de que en su caso de no comparecer sin causa justificada, se le considerará una violación a sus estatutos. El documento lo firma Obet Antonio José Presidente de la Comisión de Vigilancia del Suicobach.

Y aunque muchos pensaron que el actual sindicado de Esdras De León se encargaría de conciliar para tener mayor presencia, aceptación y sobre todo consolidarse, está demostrando lo contrario y con ello debilitarse rotundamente, con lo que se podría estar dando paso a la conformación de una nueva organización sindical paralela a la ya existente conformada por los y las trabajadoras del Colegio de Bachilleres de Chiapas.

REFLECTORES

Llama la atención en la delegación Chiapas del IMSS las denuncias y evidencias en relación a los abusos y excesos existentes que van desde la directora del Hospital Nueva Frontera que violenta el contrato colectivo de los trabajadores, así como los familiares directos del delegado Ureña Bogarín que cobran sin trabajar y están en posiciones claves. ¿Quién los protege?

Todo esto sin lugar a duda representa y se convierte en un cáncer del pasado, que el mandatario federal AMLO había dicho que se terminaría porque no podía haber más excesos, nepotismo, tráfico de influencias y mucho menos violaciones flagrantes a los derechos laborales.

Y dónde está aquello de “No robar, no mentir y no defraudar al pueblo”; nos queda claro que es parte del discurso demagógico, porque la realidad aquí en Chiapas es otra, funcionarios importantes como el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social sigue metiendo a sus paisanos, amigos y familiares a la nómina, lo peor del caso es que no llegan a trabajar o simplemente están dejando mal parado, vaya el trabajo impecable que realiza Zoé Robledo, un verdadero chiapaneco, que se preocupa por su gente y que hoy en su posición de funcionario del gabinete presidencial, pone en alto el nombre de su tierra, sin embargo la gente de abajo, hace todo lo contrario. Urge una depuración en el IMSS Chiapas antes de que sea demasiado tarde.

