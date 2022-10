Tras Bambalinas | ¡Fracasa estrategia para eliminar, combatir y atender violencia en mujeres!

Hay una canción que me agrada de Carlos Carreira que se llama “Y si mañana”, en la que hace referencia una parte de la letra, “No hay promesas que pretendan ser eternas y que para amar es necesaria la verdad”. Y porque en la columna de esta ocasión la inicio así, porque en las relaciones de pareja debe existir siempre la verdad, si alguno ya no está cómodo o a gusto, debe expresarlo y tomar la decisión de irse sin causar más daños a la otra parte. Esto debería ser lo ideal, en el caso del hombre, armarse de valor, fajarse los pantalones y dejarse de fregaderas. Y cuando digo fregaderas me refiero al maltrato físico y psicológico que genera en la pareja, mismos que han llegado a cruzar límites generando “feminicidios”.

Es lamentable que las mujeres sigan siendo víctimas de violencia y lo peor, vulnerables a ser parte de las estadísticas que cada vez tienen a incrementar en relación a los feminicidios. Muchas veces, las políticas de gobierno están mal enfocadas en lo referente a prevenir, atender y combatir estos sucesos lamentables. En la actualidad algunos gobiernos o dependencias siguen pensando que una “carrerita” servirá para crear conciencia sobre prevenir el cáncer o la violencia tan alta que se sigue cometiendo contra las mujeres y en el mayor de los casos, impunes.

Cada 25 de mes también se usa una prenda de color naranja como una medida preventiva en dependencias estatales y municipales, sin embargo, esto de nada sirve, porque son las propias mujeres empleadas, que pese a llevar una blusa de color naranja, siguen sufriendo maltrato psicológico en su hogar o bien, son víctimas de acoso en su centro laboral, peor aún son golpeadas por su pareja, esposo o cónyuge.

Así de absurdas y torpes estas disposiciones, que de nada sirven. Este mes las cifras de feminicidios incrementaron más con los sucesos en Tapachula y municipios de la costa. Aunado a una denuncia en redes sociales sobre el actuar negligente de representantes de la ley en la fiscalía de distrito, este tipo de funcionarios deberían ser castigados incluso con el cese de sus funciones. Las mujeres que son víctimas de violencia simplemente buscan ser escuchadas, protección, pero más aún salvaguardar la vida, porque para ello acuden a las instancias encargadas de ofrecer todo ello, sin embargo, se topan con pared, burocratismo y sobre todo “machismo” y la protección que sigue existiendo a los agresores.

Y aunque quizá este texto no haga que cambie nada porque a las autoridades no les importa, seguiré insistiendo y apoyando la causa, alzaré la voz, las veces que sean necesarias para exigir respeto y justicia para todas las mujeres, niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia.

