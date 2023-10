Tras Bambalinas | ¡Fuerza Guerrero!, lluvias prenden alertas en Chiapas

La magnitud con la que azotó “Otis”, a Guerrero ha sido tan devastadora, aunque quizá no como lo sucedido en Chiapas con el “Stan”. Se habla mucho que Acapulco, particularmente será de inmediato atendido por ser un atractivo turístico mundial, sin embargo, se espera que no dejen desamparadas al resto de sus comunidades que también están padeciendo la falta de alimentos y agua en estos momentos.

El estado de Guerrero necesita la solidaridad del pueblo de México, esa misma que siempre está para otros lugares del país donde sucede una tragedia natural similar.

Muchos critican la carente atención o quizá la incapacidad que está mostrando el gobierno de México para hacer frente a una realidad bastante compleja, si bien es muy cierto se evidencia desconocimiento, pero sobre todo, una falta de trabajos en materia de prevención.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), que antes de este sexenio era la encargada de realizar obras de mitigación de riesgo en los afluentes más peligrosos o caudalosos, hoy simplemente no ha hecho algo. Por cierto, este sexenio de AMLO está a la vuelta de la esquina para acabar y con la tragedia de Guerrero vemos que una vez más se hace notorio que no estamos preparados para hacerle frente a una tragedia a consecuencia de un desastre natural llámese terremoto, huracán, erupción de un volcán, etc.

¡Mucha fuerza Guerrero!, les enviamos nuestra solidaridad y ojalá pronto regrese la alegría que les caracteriza, las fuerzas de trabajar y continuar recibiendo al turismo, nacional e internacional que decide conocer sus hermosas playas, sobre todo, en los próximos meses cuándo el frío cala hasta los huesos en países europeos y Estados Unidos quienes deciden venir a pasar la Navidad y el Año Nuevo.

Guerrero necesita urgentemente ayuda humanitaria, esa que debe salir del buen corazón del pueblo de México y no de los políticos que únicamente ven una oportunidad de ganarse adeptos para las elecciones del 2024. Ojalá que el presidente AMLO entienda junto a su gabinete que hoy no es tiempo de lucrar con la necesidad del pueblo afectado, hoy, simplemente se requiere enviar ayuda sin politizar y sin distingo alguno. Trabajar por todos y todas en este momento debe ser una premisa.

Señor presidente AMLO ponga orden con su Guardia Nacional y Ejército Mexicano, ellos deberías estar ayudando y desquitando el sueldo en este momento crucial y no cometiendo actos vandálicos, abusos y robos en las vías de comunicación. El mismo empresario y actor Roberto Palazuelos en su cuenta de Twitter @robpalazuelos señala que estas fuerzas castrenses son una vergüenza para México y que denunciarán contra esos robos y abusos.

Reflectores

Similar a lo que sucede en Guerrero le ha tocado vivir a Chiapas, esperemos de verdad que las lluvias se calmen y pasen pronto. Aquí en Chiapas ya hay preocupación por “Pilar”, así como por las lluvias del fin de semana generadas por la depresión tropical “DIECINUEVE-E”, lo que prendió las alarmas y causó que mucha gente saliera a las tiendas a abastecerse de algunos víveres.

En la costa de Chiapas existen varios ríos que siguen a la espera de trabajos preventivos, de cierres de ventanas que quedaron abiertas desde hace más de 19 años con el Stan. ¿Dónde está la Conagua?

En carreteras hacia las zonas cafetaleras del Soconusco se sigue a padecer la falta de excelentes o por lo menos modestas vías de comunicación, actualmente la preocupación de su gente en el caso de Unión Juárez es quedarse incomunicados, ya empiezan a amenazar con desprenderse montículos de tierra y arena para cubrir la única vía de acceso a estos lugares.

Protección Civil del gobierno de Chiapas ya debe tomar cartas en el asunto, tener a la mano la maquinaria pesada, pero sobre todo, un plan de acción para ejecutarlo de inmediato.

