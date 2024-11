Tras Bambalinas / ¡Jineteo de recursos en el ISSTECH!

Uno de los grandes desafíos para el próximo gobierno del estado será darle vida a un decadente y casi extinto Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), que desde hace más de dos sexenios los maestros en su mayoría, son el grueso de quienes con sus salarios mantienen esta institución, por lo que más han reclamado, pero lamentablemente, nadie les ha hecho justicia.





El ISSTECH ha servido única y exclusivamente, como una instancia para la colocación de amigos, familiares y demás, pero sobre todo para el beneficio personal de quienes están detrás y al frente de dirigir su rumbo por caminos oscuros.

Los derechohabientes ya no saben qué hacer y cuando enferman prefieren buscar atención en una Farmacia Similares, en donde a menor costo pagan una consulta y las medicinas y en el caso de necesitar algún estudio prefieren ir a Salud Digna. Todo porque en el ISSTECH jamás encuentran la atención por la que ellos pagan a través de los descuentos, que se convierte en millonaria suma, pues son cientos de trabajadores del estado.

ISSTECH JINETEA LANA

Los jubilados y pensionados del ISSTECH, manifiestan su malestar por el jineteo de los recursos en esta institución, así como en Hacienda estatal.

De acuerdo a lo señalado por maestros jubilados les han venido pagando 60 días de aguinaldo en años anteriores y resulta que ahora que concluye el sexenio, sólo quieren pagarles 40 días y 20 en enero.

El caso llama la atención porque haysospecha de que parte de estos recursos están depositados ganando intereses. Pues en lugar que les paguen completo el aguinaldo ahora que termina el sexenio, le dejan al próximo gobierno el pago de la segunda parte de la prestación. Es por ello que exigen al representante de la Sección 40 del SNTE, su intervención para que paguen completo los 60 días de aguinaldo y se evite se siga jineteando los recursos del ISSTECH.

REFLECTORES

En Tapachula el gobierno municipal ha iniciado a dar mantenimiento a varias vialidades, todo va desde la pinta de banquetas y guarniciones hasta la rehabilitación de luminarias, de verdad que ahora si lucen muy bien algunas calles como la 18 oriente allá por Laureles.

Es cierto que los cambios tendrán que ser gradualmente y que existe mucha disposición del alcalde Yamil Melgar , es por ello que la población debe ser paciente y sumarse desde casa a cuidar el entorno, así como evitar contaminar con la basura en las calles, un tema que poco a poco se tendrá que ir mejorando.

En el tema de los baches todavía no hay mucho avance, ojalá que la encargada de Obras Públicas del municipio se ponga a trabajar de verdad. Por cierto el puente de la 18 oriente, del río Texcuyuapan debe recibir una manita de gato, las grietas y baches se están haciendo más grandes y los vehículos sufren averías.

Otro que no da una es Demetrio Martínez “La Niña Campesina”, quien por si usted aún no lo sabe, es el encargado de Protección Civil de Tapachula. Se le subió la fama y con ello su trato déspota y prepotente. Muchas personas, funcionarios de otras dependencias estatales y federales le llaman por teléfono y jamás les contesta. No es chisme, es una molestia generalizada inclusive en la Mesa de Seguridad ya se ha dejado entrever esta situación. Ojalá que sus superiores (alcalde), pongan especial atención, funcionarios como los que dejamos entrever en los reflectores de “Tras Bambalinas”, no merecen estar más, ya que sin duda ellos no comparten la visión y política humanista del próximo gobernador de Chiapas.





