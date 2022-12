Tras Bambalinas | ¡La época de compartir, convertida en lucrativa!

La época de la navidad y el año nuevo, una de las más hermosas que existen, pero que también nos llenan de nostalgia por las ausencias físicas en las reuniones familiares o de amigos. En estos festejos también surgen los "redentores o improvisados", que se quieren parar el cuello , únicamente en esta época. Generalmente amiga o amigo lector son esos retazos de políticos que usted empezará a ver que suben videos a las redes sociales o realizan sus transmisiones en vivo, algunos por cierto hasta organizan comidas pero ya la gente no los quiere seguir.

Un padrino me aconsejó desde hace muchos años atrás, que en estas festividades, uno debe desprenderse sin miedo de lo material , es decir regalar de corazón y con el corazón, pero sin publicidad barata. Me refiero a esas fotos que luego suben al Facebook aquellos que lucran con la necesidad de las personas; biblicamente se dice que "lo que de tu mano derecha que no lo sepa la izquierda y viceversa", pero a muchos esto no les importa.

Un amigo me decía que desde hace muchos años lleva comida a los hospitales, pero que existe un acuerdo de quienes participan en esta actividad , que nadie tome fotos o intente comentar algo en redes sociales. Y me comentó que esta labor lleva muchos años de hacerse, pero que cada vez existe más familia que se suma, incluso las cantidades de alimentos siempre son bastantes.

Pese a todo lo anterior, hay quienes siguen tratando de darse baños de pueblo, regalando migajas. Lucrando con las necesidades, aunque lo real de todo ello es que se engañan ellos mismos.

Otros como el caso de empresarios que sin necesidad de lucrar tiraron la casa por la ventana con las tradicionales posadas navideñas , esta gente que se desprende sin codicia seguramente así será su bendición en el venidero. De los que de plano no le hicieron nada a sus empleados por avaricia , hay que lo vean.

Amiga y amigo lector , si usted aún no ha decidido hacer un festejo a sus empleados o empleadas, no lo piense más, aunque no es necesario hacerles una gran fiesta en la que prefiera emborracharlos, bien pudiera usted darles algún presente para que se comparta en familia.





Reflectores





El secretario de salud en Chiapas , Doctor Pepe Cruz va cerrar el año con muchas actividades importantes en la región, la próxima semana estará en Tapachula inaugurando la reconverción de algunos centros de salud y realizando algunos encuentros con personal de la salud para definir estrategias contundentes para el próximo año. Sin lugar a duda , Pepe Cruz ha sido uno de los funcionarios del gabinete estatal que más ha destacado por su impecable trabajo en favor de la salud del pueblo chiapaneco.





Feliz Navidad





Estimados lectores , mi deseo sincero es que haya mucha armonía y amor en sus hogares; Dios los bendiga.

Nos leemos próximamente...

Contacto: checha.informa@gmail.com