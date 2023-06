Tras Bambalinas | ¡Lluvias evidencian falta de trabajos preventivos!

La temporada de huracanes y ciclones para el pacifico mexicano inició el pasado 15 de mayo, pero durante este mes de junio las lluvias han sido fuertes y constantes, lo que ha generado encharcamientos e inundaciones en algunas regiones de Chiapas, pero lo peor de todo es que se ha evidenciado la falta de trabajo en materia preventiva.

En la capital chiapaneca las fuertes lluvias que azotaron el pasado fin de semana dejaron como saldo una persona desaparecida, decenas de viviendas encharcadas, así como alrededor de 25 vehículos varados.

Me cuentan que en la capital del estado las súper obras del flamante Ángel Torres pudieron ser las causantes de todo ese desfogue de agua, aunado a algunas realizadas en el sexenio de la “corcholata” Velasco, que por cierto fueron ejecutadas de mala calidad, pero también otro problema es el drenaje añejo que no se ha rehabilitado porque requiere de mucho dinero y pues para el alcalde Carlos Morales pareciera no importar.

Debido a los estragos causados por las fuertes lluvias en conejolandia, platiqué con la regidora plurinominal, presidenta de la comisión de seguridad y migración, Adriana Guillen Hernández consideró, que es urgente una inversión importante para atender el tema del drenaje capitalino, es un tema añejo que no ha sido atendido de manera oportuna.

“Se ha expuesto en las reuniones de cabildo que hoy en día la mayor problemática que tiene la capital, es el tema de los drenajes, mismo que se ha abandonado por muchas administraciones municipales”, aseveró.

Afirmó, que nunca se ha hecho un estudio para solventar el problema de los drenajes, porque como es un tema muy grande no se invierte y el actual gobierno de la cuarta transformación lo último que invierte es en análisis objetivos y en datos concretos.

“La administración de Carlos Morales 2018-2021, le invirtió a alumbrado público y contenerización, en esta actual no se ha seguido esa cantidad de lo invertido porque tendríamos que invertir hoy más en drenajes y calles, son las dos necesidades grandes que sigue teniendo Tuxtla Gutiérrez”, expuso.

Remarcó, que como regidora ha expuesto en el cabildo capitalino varias veces, que la necesidad más grande que tiene la capital es el tema de drenajes, la ciudad lleva más de 40 años con drenajes viejos, aunado a una inmensa cantidad de fugas de agua y alcantarillado. Lo peor es que actualmente no existe la capacidad económica para ir a la par de todo este tema de desabasto que ha existido por años.

Ojalá este problema sea atendido con urgencia porque la población de la capital no merece seguir padeciendo de este tipo de estragos que se agudizan con las lluvias.





