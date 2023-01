Tras Bambalinas | ¡Los aspirantes fuertes para gobernar Chiapas!

Este 2023 ha iniciado con mucha fuerza en relación al tema político electoral, como todos sabemos el próximo año se habrá de elegir presidente de la república, gobernadores, diputados federales y locales, senadores e integrantes de ayuntamientos.

En el caso del panorama chiapaneco ya se calientan los motores, son muchos los escenarios que hasta ahora se observan, pero nada de ello es cierto, al final los amarres serán desde las cúpulas altas y claro, tendrá mucho que ver la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que, aunque digan que los mejores hombres y mujeres saldrán las mediciones denominadas encuestas, esto no es así. Al final siempre será una verdadera “dedocracia”, es decir la imposición impera, aunque aquí la única excepción es que, quién salga beneficiado ganará en las urnas y gobernará.

Los escenarios para la gubernatura de Chiapas que aun parecen estar muy distantes, ya se mueven en la tabla del ajedrez con mucha estrategia, por ejemplo, si hablamos del Director General del IMSS Zoé Robledo Aburto, quién ha tenido más apariciones frecuentes en la entidad, incluso se le ha visto en imágenes con el ex gobernador Juan Sabines, y también se sabe que trae a uno de los operadores políticos de ese sexenio como lo es Nemesio Ponce. Zoé Robledo es carta fuerte, pero sobre todo trae el respaldo y afecto del presidente AMLO, al grado que en eventos importantes siempre lo felicita y habla de su impecable papel como funcionario de su 4T. Además, las encuestas recientes lo ponen a la cabeza de las preferencias electorales, su nivel de simpatía sigue creciendo.

Otro más es el Jaguar Negro, Eduardo Ramírez Aguilar quién ya se ganó el mote del hijo pródigo en el Partido Verde Ecologista de México, pues, aunque ERA inició su caminar político en el PRD, posterior se incrustó en el PVEM, actualmente todos sabemos que es un prietito muy Moreno y que ha dicho categóricamente que no va renunciar a sus aspiraciones para gobernar Chiapas, mucho menos al partido Morena por el que actualmente es Senador.

Y porque hacer alusión a aquella parábola del hijo pródigo en el PVEM, porque recientemente en una gira por el Soconusco de la llamada caravana de la reconciliación del partido del tucán sus representantes dijeron que el verde siempre tendrá la puerta abierta para los que se fueron y quieran regresar, dejaron entrever que para ellos ERA nunca se ha ido y que sigue en este organismo político. Quizá porque prevén un escenario en el que pudiera ir el Verde con otros partidos menos Morena para la grande de Chiapas, pero esa será otra historia.

Ahora bien, si hablamos de otro escenario para encabezar las candidaturas a la gubernatura de Chiapas y que pudiera ser una mujer, solo existen 2 la verdad que traen mucha fuerza. La primera trae fuerza únicamente en el apellido y me refiero a Manuela del Carmen Obrador Narváez diputada federal por el distrito 1 en Palenque, a quién nadie conoce y que solo por ser familiar del presidente de la república se podría dar ese escenario caprichoso de la vida política en la entidad. El otro escenario que no es distante pero que tiene otras aristas, porque tiene el afecto de la gente y de gobernantes en turno, se trata de la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda quién ha traído mucho trabajo de bienestar social a la perla del soconusco, aunque claro está que para sus detractores políticos nada de lo que se haga es bueno, sin embargo ha recorrido la geografía estatal, y en los eventos que se le ha visto ha sido ovacionada, incluso respaldada con mucho afecto por el número 1 de Chiapas. A ella de verdad es a quién no debe perderse de vista, pero sobre todo porque de ser así, sería de gran relevancia para la historia de nuestra zona, pues sería la primera mujer gobernadora tapachulteca.

Reflectores





Aunque todavía falta para que se definan las cosas, en Tapachula quién no pierde tiempo para seguir trabajando y generando gobernabilidad en el municipio, es el secretario municipal Roberto Fuentes, una pieza clave del ayuntamiento que podría darnos una sorpresa en las papeletas del 2024 y de ser así, se convertiría en un proyecto ganador, por lo que no hay que perderlo de vista.

Contacto: checha.informa@gmail.com