Tras Bambalinas | ¡Los destapes de la 4T, proselitismo adelantado!

En Chiapas la iglesia católica ha hecho un pronunciamiento en relación a las “corcholatas”, que han venido a la entidad para realizar algunos actos proselitistas, haciendo por demás uso de los recursos públicos para realizar sus viajes en avión, hospedarse en hoteles de lujo y realizar sus actividades en donde también se ha evidenciado que pagan a los “acarreados”, para que abarroten y lleguen a aplaudir a estos espectáculos considerados también como circenses.

El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, ha fijado una postura en relación a estos acontecimientos durante el fin de semana, y ha pedido a la población chiapaneca no dejarse engañar ante falsos candidatos que puedan surgir previo al periodo electoral en el que se renovará la Presidencia de la República, la gubernatura de Chiapas, diputaciones locales y federales, así como los ayuntamientos.

“Lo que quiero decir es que sepamos discernir qué es lo que más conviene y desde ahora empecemos a discernir qué es lo que conviene para México, que cuando llegue el día de las elecciones no votemos por mis intereses si no votemos por México y ojalá que México sea el interés de todos nosotros de todos los mexicanos y así las cosas serán mejor”, expresó.

Señaló que uno de los errores del presidente López Obrador, es que desgraciadamente le gusta la confrontación, el ataque y condenar, por lo que no hay mañanera en la que no se vaya contra todos, incluso hasta de algunos periodistas.

“A todos los que no estamos con él nos trata de racistas, de fifís hasta de antipatrias, entonces yo creo que deberíamos hacer un examen de quién es el verdadero racista, quién es el que provoca y quién es la contraparte”, concluyó.

Y aunque también existe un conflicto marcado entre el gobierno actual de la república contra el árbitro encargado del tema electoral, nadie ha dicho nada, ni denunciado las actividades a destiempo que realizan actores políticos, pero sobre todo funcionarios de la llamada Cuarta Transformación.

A Chiapas tanto del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, han llegado a realizar actos de campaña en busca de la presidencia de la república, para nadie es un secreto que son sus mejores cartas de AMLO y que tienen toda la venia para pasearse con total tranquilidad por toda la geografía de México, ello sin importar el derroche de dinero.

REFLECTORES

El secretario del Ayuntamiento de Tapachula Roberto Fuentes, es sin lugar a dudas uno de los funcionarios que más se ha apegado al trabajo alejado de los reflectores, pero sobre todo a dar resultados contundentes a su jefa Rosy Urbina, lo que no puede negar Roberto, es que a donde vaya, la gente lo reconozca y se acerque a él para pedirle tomarse una fotografía. Carisma puro, abrazos y besos con afecto en los baños del pueblo. Aquí no hay simulación y por ello no hay que perder de vista a quién dicen podría figurar más adelante con un buen prospecto.

