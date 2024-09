Tras Bambalinas / ¡Más de lo mismo en ayuntamientos entrantes!

A escasos días para que se renueven los ayuntamientos y el congreso local de Chiapas crece la incertidumbre entre la población, especialmente porque muchos quieren conocer a los que serán los nuevos funcionarios públicos locales. En pocas palabras, los que tendrán a bien atender con mucha responsabilidad y amabilidad a la población, así como aquellos a los que se les subirá el poder desde el primer día.

En algunos municipios de la región ya se ha evidenciado a personajes “chapulines”, que ya estuvieron en el poder y que sin lugar a duda llegarán a sangrar el erario. Ese será el gran error de quienes gobiernen, en el pecado llevarán la penitencia. En Tapachula explícitamente, la ciudadanía ya quiere saber con certeza quienes estarán en los puestos claves, la mayoría de los que ya fueron evidenciados en este espacio como el caso de Paul Muñoz Pérez que será el responsable de la secretaría de servicios públicos, que sin tener experiencia ni amabilidad con la población tendrá en sus manos el botín “negro” de los cochupos y mochadas.

Este personaje que en campaña no hizo nada y que se peleaba con todos, estará en la lupa de la sociedad, pero más aún de los comerciantes formales e informales. Otra más es Yolanda del Rosario Correa González, quien como diputada no hizo nada, bueno lo único fue pedir moches y obra pública en el ayuntamiento, el encargado de recibir la paga y hacer el trabajo sucio su “pareja”, quién no dudamos hará lo mismo en la presente administración municipal con las empresas constructoras que tengan a bien licitar y ejecutar la obra pública de la perla del soconusco.

Yolanda del Rosario Correa González como funcionaria municipal ha sido pésima, les recuerdo que cuando fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDURBE) fue denunciada en reiteradas ocasiones por déspota y prepotente, así como por despedir injustamente a trabajadores, como el caso de Ulises Miguel Hidalgo Rodríguez, ex trabajador del relleno sanitario. Recordamos en ese tiempo que el afectado, cansado de las presuntas amenazas de la aún funcionaria municipal, expuso que entre las irregularidades denunciadas fue el cobro a las personas que viven cerca del basurero municipal, quienes para tener derecho de trabajar dentro como “pepenadores” tenían que pagar 1.50 pesos el kilogramo de las latas que encontraban.

REFLECTORES

En la trayectoria de Joaquín Morales Díaz existen desde los pataleos ante las autoridades, los bloqueos carreteros y de edificios públicos, por motivos diversos entre estos porque familiares directos han sido detenidos con taxis y relacionados con actividades delictivas, amenazas a periodistas, agresiones a líderes sociales y todas las que se han generado en el transporte con supuestos amparos.

A mediados del 2016 intentó ingresar 76 unidades mediante un supuesto amparo 1104/2016 para que trabajaran en distintas rutas urbanas, esto provocó la molestia de los transportistas concesionados que exigieron hacer validos sus derechos porque no hubo estudios de factibilidad, la falta de un concejo técnico que otorgará el aval, por lo que la Ley de Transporte lo desechó a pesar del contubernio en ese momento con malos funcionarios del departamento jurídico de la misma Secretaria de Transporte, el negocio de Joaquín Morales era ofertar esos espacios a particulares y cobrar una renta mensual por el amparo. En diciembre 2016, hizo un nuevo berrinche porque de la SMyT le aseguraron una unidad irregular que fue puesta a disposición de la PGJE y trasladada al Corralón donde el grupo de “amparados” realizó un plantón con el que pretendían recuperar la unidad y que coincidentemente conducía el hijo de este autodenominado rey del amparo, Marver Morales Castillo.

El siguiente año en el 2017 la denuncia de que flotillas de taxis piratas con placas particulares de Chiapas e incluso del estado de México y nuevamente el personaje que estaba detrás de este movimiento señaló Joaquín Morales Díaz motivo por el cual los concesionados de la zona se inconformaron porque comprobaron que las unidades eran piratas con supuestos amparos que se comprobó carecían de legalidad. En noviembre del 2020 se hizo pública la exigencia de que la FGJE iniciara la investigación en contra de Joaquín Morales Díaz por la falsificación de documentos y firmas presentados en amparos con los que pretendía legalizar taxis y colectivos dentro del transporte público en esa ocasión señalaron que este presentó documentos falsificados en los amparos número 145/2017 del juzgado Segundo de Tapachula con 34 unidades en modalidad de taxi para la zona alta de Tapachula y que tras los dictámenes periciales se determinó que se trataba de documentos apócrifos.

Otro amparo en el que también incurrió en la falsificación fue el 1804/2017 del juzgado Segundo de Tapachula con 28 unidades del servicio colectivo con la que pretendía una ampliación de ruta y en el que la autoridad comprobó que el documento que daba origen a esos amparos resultó ser apócrifo, ya que las firmas fueron falsificadas. Según el dictamen realizado por el perito en grafoscopía y documentoscopía por parte de la autoridad a través del perito oficial determinó y confirmó la grave irregularidad lo que provocó que el juez desechara esos amparos promovidos por el equipo de Joaquín Morales Díaz con los que pretendía afectar a los verdaderos transportistas.

En septiembre del 2022 la finca Tapachula que campesinos a través de las gestiones de la Unión de Productores Independientes de Café lograron por muchos años una proyección ecoturística y hotelera, pero que de manera violenta les fue arrebatada y después fue saqueada así como abandonada por 22 años, señalaron como los autores a vivales encabezados por Joaquín Morales Díaz que con violencia se apoderaron de esta y que la desmantelaron, el saqueó consistió tanto en el equipo para la industrialización del café como de equipos para el servicio turístico desde tanques de gas, estructuras metálicas, camas entre otros muchos enseres que ese grupo comercializó hasta dejar sin cosas de valor el lugar.

¿Y qué espera el gobierno para meter en cintura a este barbaján?

Nos leemos en la próxima…

Contacto: checha.informa@gmail.com