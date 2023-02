Se acuerda usted que cuándo gobernó el PAN y el PRI también quisieron proponer una ley para sancionar los insultos hacía el presidente de la república, hoy Morena ya lo aprobó y bueno está reforma cuadruplica la multa por injurias dirigidas a AMLO. Sin embargo, en la mañanera de ayer miércoles el presidente de todos los mexicanos y mexicanas dijo que va vetar esa ley porque no la necesita y México es un país de libre expresión.

“Me sorprendió que autorizan en la cámara que el que insulte al presidente le van aumentar el castigo, van a tener que pagar, 2, 3 veces más, yo no sé quién hizo eso, yo no la necesito, yo no la promoví, sí lo voy a vetar, eso para qué. No, libertad de expresión”, expresó AMLO. ¿Cómo la ve usted?

A todo este tema el senador Ricardo Monreal expuso en su cuenta de Twitter que “El dictamen aprobado en comisiones por la cámara de diputados respecto a injurias y otros es un error estratégico y político, además de un exceso. Conversando con senadores y senadoras coincidimos en que no debe transitar, aunque hay libertad”.

Si bien es cierto, debería existir respeto a nuestras autoridades, hay quienes abusan en los comentarios a través de las redes sociales. Aunque aclaro, no defiendo al presidente, pero se deben cuidar las formas para expresar el repudio o rechazo a su manera de gobernar, así como de pretender continuar haciendo política.

Reflectores





A propósito, la calentura política que ya está a todo lo que da en Chiapas, la región y porque no, Tapachula. Un saludo cordial a todos aquellos legisladores federales y locales que ya andan “culecos” reinventándose baños de pueblo y reuniones con falsos liderazgos, que se pongan mejor a trabajar gestiones verdaderas para sus respectivos distritos que representan, o bien por la ciudad que los vio nacer.

Hago es comentario porque en Tapachula han circulado fotografías quizá de mal gusto, pero muestran una realidad distante, en la que funcionarios, organismos sociales como de derechos humanos nada hacen al respecto, me refiero a una persona en situación de calle que dicen fue recibió una fuerte descarga eléctrica que le afectó parte del brazo izquierdo, mismo que con urgencia debería haberse amputado, sin embargo ninguna institución médica lo ha recibido así como ningún consulado ha hecho algo, porque refieren podría ser oriundo de Guatemala.

Dónde están esos diputados “fifís” ¿o será que el estado delicado de salud de esta persona les da asco y por eso no hacen nada? ¿Dónde están los organismos patitos de derechos humanos, que así se autodenominan y no son más que una simple asociación civil? ¿Dónde está la comisión estatal y nacional de derechos humanos?

Lo cierto es que, este problema de mendicidad o indigencia cada día que pasa se acrecienta en Tapachula, debido a la situación migratoria que sigue desbordada en esta ciudad de la frontera sur. Lo lamentable es que, como el caso de la persona a la que ya le cuelga todo el brazo izquierdo existen otros que se pasean desnudos por la ciudad y nada ni nadie busca algún mecanismo para ayudarles.

Nos leemos en la próxima

Contacto: checha.informa@gmail.com