Tras bambalinas | “Operativos interinstitucionales permanentes, exigen transportistas”

En Tapachula hubo una época, hace muchos años que las pandillas “maras”, empezaron a causar temor entre la población, y debido al reclamo generalizado de la población las autoridades pusieron en marcha un operativo sin precedentes en donde participaron corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno, incluso el Ejército y la Marina, buscaban en todos los rincones hasta encontrar a los malandros, sin embargo, hoy este tipo de actividades ya no se hace, quizá por eso nuevamente vuelvan a encenderse los focos rojos de incidencia delictiva que lamentablemente ya ha cobrado vidas.

El modus operandi ahora se basa en las extorsiones o el llamado “cobro de piso”, se dicen integrantes de pandillas, que ofrecen protección a cambio de dinero, quienes no cooperan o acceden son asesinados como ha sucedido ya con algunos choferes del transporte público; existen casos reales de algunos comerciantes que ya están pagando porque tienen miedo a que les pase algo, pero tampoco han denunciado ante la autoridad porque dicen, no actúan y el peligro de morir es alto.

Si bien es cierto la Fiscalía General del Estado de Chiapas ya informó que detuvo unos malandros, no ha cesado el tema de las extorsiones contra transportistas y comercios en la Costa deChiapas. El gremio transportista ha pedido a través de una carta abierta que se mantenga en esta región presencia permanente de grupos especiales de inteligencia e investigación, designados a estas acciones para tener la certeza de que la sociedad no sufrirá nuevos acosos que afecten su tranquilidad, ante un “efecto cucaracha” que genera que los delincuentes que escaparon se hayan escondido o migrado y aparecer nuevamente en fechas posteriores para afectar a la sociedad.

Se ha señalado por parte de las instituciones de seguridad que esas llamadas de extorsión provienen del interior de los reclusorios estatales y que desde allí se generan hechos delictivos, pero la autoridad ahora debe actuar contra las cabecillas y líderes delincuenciales para que sean trasladados a penales de alta seguridad donde se bloquee la comunicación vía telefónica, porque de lo contrario el resultado es el mismo, a pesar de la detención se sigue infundiendo temor, e intranquilidad en la población.

El gobierno federal y del estado con urgencia debe trabajar para poner fin a las llamadas telefónicas de extorsión, que provienen del interior de penales estatales y la urgente necesidad de que se genere paz, tranquilidad social y se recluya a los delincuentes extorsionadores con cobro de piso a penales de alta seguridad como el de Villa Comatitlán.

REFLECTORES

En las últimas semanas se han evidenciado algunos supuestos abusos de elementos de la policía municipal deTapachula, el uso excesivo de la fuerza debe ser sancionado y no debe quedar en el anuncio de una investigación a cargo de la comisión de honor y justicia.

A esto también se suma que la policía municipal que está para cuidar a la población, se ha dedicado en últimas fechas a extorsionar a migrantes que caminan por las noches por el centro de la ciudad o que salen de las casas donde rentan para comprar alimentos, esto debe investigarse a fondo y no debe seguir así pues ellos no están facultados por solicitar a los migrantes documentos que validen su legal estancia en el país o que refieran estar en proceso de trámite, a quienes no pueden comprobar les piden dinero o sino amenazan con entregar a migración.

Ojalá que esta queja se escuche y que la respuesta de la autoridad local en turno sea la de hacer un cambio en los mandos de la policía municipal de Tapachula, empezando por el secretarioFernando Rivas Vázquez.

Mi contacto: checha.informa@gmail.com