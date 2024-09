Tras Bambalinas / ¡Pataleos y lloriqueo tras concesionamiento!

Con el reciente concesionamiento publicado en el periódico oficial el pasado 11 de septiembre de este 2024, han surgido muchos lamentos y lloriqueos. Los gandayas de siempre que en esta ocasión fueron mandados a volar, para darle paso a los verdaderos choferes que han dejado su vida ruleteando sobre el pavimento en Tapachula, hoy quieren que se lleve a cabo una ampliación y no precisamente para seguir dando paso a quienes realmente deberían ser tomados en cuenta, sino para seguirse beneficiando y justificar el dinero que ya recibieron por la supuesta gestión y trámite.

Lo que para nadie es un secreto es que hay mucho dinero de por medio en esa petición de ampliación de concesiones, están coludidos funcionarios de la Secretaría de Movilidad Transporte y los pseudolíderes, que toda la vida han sacado raja a través del chantaje, la manipulación y sobre todo atentar contra el estado de derecho, es decir, realizando bloqueos carreteros, quienes a la fecha caminan libremente sin que el gobierno los meta en cintura.

El gobierno de Chiapas a través de la Fiscalía General del Estado debe investigar a fondo no solo a los funcionarios de la dependencia de transporte sino también aplicar todo el peso de la ley contra quienes siguen atentando contra la gobernabilidad de la entidad, especialmente porque quedan pocos meses para que el mandatario Rutilio Escandón Cadenas finalice su sexenio.

Recientemente fue evidenciado un escrito que salió de la subsecretaría de transporte y en donde su titular firma y solicita que se suspenda la expedición de órdenes de pago de derechos a los beneficiarios con una concesión para el municipio de Tapachula en las modalidades del servicio público de transporte taxi y colectivo, que se encuentran en la publicación del pasado miércoles 11 de septiembre de este 2024.

En ese memorándum (SMyT/SUBT/009/2024), firmado por el subsecretario de Transporte, Felipe de Jesús Velasco Aguilar, refiere que derivado de las recientes quejas, bloqueos y manifestaciones que han realizado diversos grupos de solicitantes que cuentan con número de expediente para obtener una concesión para Tapachula, manifiestan que existen irregularidades porque fueron beneficiadas personas físicas y morales con expedientes de reciente creación.

Sin embargo, con este documento el propio subsecretario a quien los choferes del grupo de los 400 de Tapachula acusan de estar coludido y también recibir un beneficio monetario de parte de los vividores y chantajistas de siempre, por ello quieren tirar abajo un proyecto que fue avalado y estudiado a través de un consejo técnico y que no fue sacado de la manga como lo que han estado acostumbrados a hacer en gobierno pasados donde imperaba la corrupción y la manipulación. El subsecretario Velasco Aguilar no sabe en la bronca que se está metiendo, los beneficiados ya se preparan para ir a hacer una protesta por estar mostrando favoritismo e interés en una ampliación que no saldrá, y que incluso ya hay manifestaciones públicas que se oponen a este intento, en el que existe mucho dinero de por medio que ya está en las bolsas de los involucrados.





Reflectores

Con rotundo éxito el Planetario Tuxtla reabrió sus puertas al público después de una amplia reestructuración, remodelación y equipamiento con tecnología de última generación única en el país.

El director general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, Helmer Ferras Coutiño, precisó que desde hace más de 12 años, Planetario Tuxtla no era actualizado en sus contenidos e infraestructura, y hoy como como parte de su rescate y actualización, se renovaron las salas Universo y Talleres, el Área de Luminiscencia y el equipo Digistar 7 en la Sala Domo, con lo que Chiapas se convierte en el único estado del país que cuenta con equipamiento de esta naturaleza y calidad.

El nuevo sistema Digistar 7 de última generación proporciona vistas de 360 grados ultra brillantes y de alta resolución; esto permite una experiencia inmersiva, permitirá trasladarnos visualmente a través del universo, desde galaxias a miles de años luz de distancia hasta exploraciones detalladas de nuestro propio sistema solar.

Elmer Ferras sin lugar a duda uno de los funcionarios que ha demostrado mucha capacidad, dedicación y trabajo al frente del ICTI, con este y otros logros realizados será de los más recordados en el sexenio de Don Rutilio Escandón.

