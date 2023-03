En el municipio de Villa Comatitlán el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón inauguró el centro de salud de la cabecera municipal, estuvo acompañado del Secretario de Salud Dr. Pepe Cruz, el alcalde de ese municipio y también estuvo presente una gran mujer visionaria y líder de la política, la alcaldesa de Tapachula Rosy Urbina.

En los pasillos del Centro de Salud de Villa Comatitlán, los trabajadores y trabajadoras me dijeron que al Dr. Pepe Cruz lo han bautizado con el sobre nombre del "mago de la salud", porque con el dinero del pueblo y bajo la instrucción del ejecutivo del estado, ha rehabilitado, reconstruido y reconvertido clínicas, hospitales rurales y comunitarios, casas y centros de salud. Es decir todo lo que en los sexenios anteriores estuvo en decadencia y sin personal , hoy simple y sencillamente se está renovando como una demanda justa del pueblo chiapaneco.

El Doctor Pepe Cruz, amigo de los y las chiapanecas sabe muy bien que atender este rubro no ha sido fácil, ha sido todo un reto, que poco a poco se subsana y que antes de concluir la administración estatal habrá de quedar cimentado un precedente que en el gobierno de la cuarta transformación, no se debe defraudar al pueblo.

Y es que, en el caso del centro de salud de Villa Comatitlán, la verdad es que parecía un potrero, era una galera no digna para la población que acudía a solicitar algún servicio médico. Tristemente a las autoridades municipales anteriores no les importó apostarle a este rubro importante, como al actual que decidió también entrarle al quite para que este lugar hoy esté convertido en una chulada.

En Chiapas existen mil ciento uno , unidades médicas, casas de salud , hospitales rurales de primer y segundo nivel que tendrán que recibir estos importantes beneficios; a la fecha se tiene el avance del 60 por ciento, es decir unos 600 de estos ya han sido reconvertidos y todos a la fecha están operando sin contra tiempo alguno.

El Dr. Pepe Cruz ha sido enfático en sus discursos, "aquí ni hay simulación, todos los espacios reconvertidos que han sido inaugurados, están funcionando al cien por ciento, con personal, equipo nuevo y el abasto de medicamentos".

Si bien recordamos , antes se inauguraban clínicas de la mujer o centros de salud , incluso algunos hospitales, pero una vez concluidos los actos protocolarios eran desmontados los equipos y esos inmuebles quedaban convertidos en elefantes blancos.

El gobernador de Chiapas está atendiendo un tema de gran importancia, considerado como el talón de Aquiles de la población, sin embargo esto no fuera posible sino existiera un amigo y aliado como lo es el Dr. Pepe Cruz quién no escatima tiempo y esfuerzos para estar al pendiente desde la puesta de la primera piedra hasta la colocación de la última lámpara o clavo. De verdad que es un hombre aguerrido , que entrega toda su pasión al servicio del pueblo chiapaneco.

REFLECTORES

En abril próximo se viene una campaña fuerte en favor del Secretario de Gobernación Adán Augusto López, quién todos sabemos es oriundo del sureste mexicano y junto con Marcelo Ebrard actual Secretario de Relaciones Exteriores y oriundo del centro de país, representan las cartas más fuertes, es decir son las corcholatas de AMLO para encabezar el proyecto político nacional, no hay más por mencionar que pudiera ser el candidato a la presidencia de la República por Morena. Aunque para los estados del sur la mejor opción es "Augusto".

Nos leemos en la próxima

Contacto: checha.informa@gmail.com