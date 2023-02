Tras Bambalinas | ¿Qué tan seguras son actualmente las guarderías?

En relación al suceso trágico de la capital del estado en dónde las autoridades indagan qué fue lo que pasó realmente con el deceso del pequeño “Damián”, surgen nuevas interrogantes para el resto de padres de familia que tienen la necesidad de llevar a sus hijos e hijas. ¿Quién supervisa y cada cuanto tiempo a las guarderías? ¿De verdad cumplen con la normativa? ¿cuentan con pólizas vigentes de seguro para los infantes? La gran mayoría no tiene instalaciones propias, han acondicionado una casa de interés social para funcionar como tal.

Con la desaparición de los subsidios y programas especiales para las estancias infantiles que se pusieron en marcha un par de sexenios atrás, también se presentaron algunas anomalías en estos lugares, en otros estados del país, y quizá algunos datos menores aquí en Tapachula en dónde una niña resultó con moretones y rasguños severos al interior de una guardería sin embargo trataron de hacer creer a la mamá que así habían recibido a la pequeña.

Hace varios años junto a mi compadre Gandhi Gutiérrez reportero de la televisora local “canal 4, hoy canal 13”, nos tocó cubrir las supervisiones y capacitaciones que seguidamente se daban en las guarderías de Tapachula, incluso en aquellos tiempos tocó ser delegado del IMSS en Chiapas al Doctor Miguel ángel Navarro Quintero, actual gobernador de Nayarit y nos abrió las puertas de una guardería que se instaló donde se denominada la casa del delegado, por cierto en este tiempo se logró observar un equipo sofisticado de tecnología así como personal calificado al frente de dicho inmueble que se ese tiempo a la fecha no se ha escuchado ningún problema.

Sin embargo, aquí la duda nuevamente, es sobre qué están haciendo las autoridades, o bien ¿quién las supervisa y cada cuánto tiempo? ¿hay confianza en los padres de familia para dejar a sus hijos?

La autoridad encargada deberá explicar de inmediato y no dar carpetazo al caso del niño Damián en Tuxtla Gutiérrez, debe aplicarse todo el peso de la ley contra quienes sean culpables de ese lamentable suceso y por ende apretar tuercas en el resto de guarderías y estancias infantiles de la entidad para conocer realmente si están funcionando a la perfección o ponen en riesgo la integridad de los infantes. Lo ideal es que no se solape ni favorezca a los “cuates”, los establecimientos de esta índole que no cumplan qué sean clausurados de inmediato.

REFLECTORES

Todo mundo habla del video que circuló el fin de semana, en el que la alcaldesa de Tapachula acudió a dialogar a las oficinas operativas del comité de agua potable y alcantarillado, ahí un trabajador encolerizado, quizá bajo efectos de alcohol o enervante o bien digas sin el más mínimo respeto, puesto que la educación se mama en casa, insultó a la presidenta quién simplemente acudió a solicitar cordialmente entre muchas cosas que se pusieran a trabajar. Sin embargo, la población que paga el agua y también el sueldo de los parásitos revoltosos trabajadores les exige que se pongan a trabajar, que dejen sus berrinches, de lo contrario también existe el respaldo ciudadano a la autoridad para que les inicien el procedimiento administrativo correspondiente y en su defecto que los corran.

Se les olvida a los empleados del Coapatap que sus berrinches y caprichos que en administraciones pasadas eran atendidos por temor a un descontento, sin embargo, hoy existe el respaldo social hacia la autoridad para que se aplique el reglamento interno y se dejen de afectar a terceros, es decir a quienes mes con mes pagan el recibo de agua.

Nos leemos en la próxima…

