Tras bambalinas | ¿Quién manda en el nivel medio superior de la SE Chiapas?

La semana pasada en este mismo espacio se habló del cochinero que existe en el nivel medio superior de Chiapas, inclusive hubo una persona que muy ofendida me llamó para decirme que todo era falso, y que quienes están al frente de este nivel educativo son unas blancas palomitas, sin embargo, las llamadas telefónicas y mensajes recibidos por parte de varios ex presidentes de comités de padres de familia avalan y respaldan lo que escribí y de lo que hoy también abordaré. Me confiaron algunos maestros y maestras, también integrantes de los comités de padres de familia que desde la llegada del ingeniero Rafael Ovilla Álvarez a la dirección de Educación Media Superior de Chiapas ha promovido la corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias, nepotismo y represión contra quienes no acatan sus imposiciones.

La petición de dinero alertó a todos los directivos de las escuelas, así que varios de ellos cumplieron al enviar el recurso, mismo que se depositaba a la cuenta de su particular de apellido “Paz”, pero debido a que hubo resistencia de algunos, Ovilla Álvarez comenzó con una política de imponer directivos a modo, en especial en escuelas en las que él mismo generó la corrupción y el nepotismo. En las prepas de la costa, movió a directivos y nombró a nuevos, a pesar que estos últimos no cumplieron con presentar el proyecto de trabajo a los padres de familia, precepto que ahora está avalado por la ley de las y los maestros, así como por el USICAMM. A pesar de esas irregularidades, Ovilla Álvarez engañó al Ejecutivo del Estado al presentarles a directivos a modo, algunos cercanos a él y jactarse que él hace valer la normatividad, lo cual está alejado de la realidad, ya que en Tuzantán existe un directivo con más de 15 años en el cargo, quien realizó una comilona para congratularse con Ovilla Álvarez y seguir recibiendo los beneficios del director de prepas y permanecer otros tres años más en el cargo de esa institución.

Aunado a esto, Ovilla Álvarez, presume que se han acabado los comisionados, lo cual también es falso, ya que, en varias preparatorias de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Palenque y Tapachula, existen maestros y maestras cercanos a Ovilla o a la jefa del departamento de prepas, Prócula Concepción Gordillo Zea, quienes mantienen a varios de sus ahijados comisionados o cobrando sin dar clases. Esto último sucede en la escuela Prepa 2 de Tapachula, turno matutino, donde un maestro de orientación vocacional de nombre Pedro “N”, desde la llegada de su madrina Prócula Concepción se encuentra comisionado en otra escuela preparatoria deTuxtla Gutiérrez, y desde el 2018 no se presenta a la institución que le corresponde

Ovilla Álvarez, también ha promocionado la corrupción y el nepotismo, en las prepas 2, 3 y 4 de Tapachula, ha tolerado que hermanos, primos, sobrinos y familiares de directores o ex directores que corrió, se hayan apoderado de plazas y horas sin haber presentado los procesos de evaluación e ingreso, de lo cual él presume ser un impulsor en Chiapas, sin embargo, solo se trata de una falacia del director de prepas, quien se dice protegido por la Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez, y quien por omisión ha tolerado las irregularidades de Ovilla Álvarez.

En el caso de las preparatorias en las que existen nepotismo, tráfico de influencias e irregularidades, la inmundicia de Ovilla salta a la vista, tan solo en la Prepa 4 de Tapachula hay maestros sin perfil, sin presentar examen de ingreso, menos evaluación, pero que tiene horas avaladas por Ovilla Álvarez.

Otro de los casos de nepotismo que se da en la Prepa 2 Tapachula, en donde Ovilla Álvarez tolera el nepotismo promovido por el ex director Enrique Márquez y ex subdirector Miguel Chávez, sus familiares directos Manuel “N” e Isabel “N” se les adjudicaron horas de base de manera directa sin haber presentado un examen de ingreso comol o marca la normatividad y que pregona Ovilla Álvarez.

Por ahora, la corrupción de Ovilla Álvarez continúa, y se ha convertido en el lastre más pesado que tiene la Cuarta Transformación en la Secretaría de Educación, en donde las cuentas alegres son para beneficio del círculo cercano de OvillaÁlvarez, quien por cierto se vanagloria en haber aniquilado políticamente a un ex subsecretario de educación, quien después de haberlo denunciado ante la secretaria Rosa Aidé, fue despedido, por lo que ahora el también ingeniero y director de prepas sostiene que el nuevo subsecretario tendrá que alinearse con él, sino correrá la misma suerte.

