El Jaguar”, Eduardo Ramírez Aguilar visitará Huixtla, Cacahoatán y Tapachula previo a las definiciones de quiénes serán los próximos candidatos a las alcaldías en Chiapas por Morena.

Algunos ilusos piensan que ERA será selectivo en estos eventos masivos y que subirá al templete a los suspirantes, si bien es cierto que Morena va a arrasar en las elecciones de junio, en algunos municipios aún hay ciertos riesgos que no se deben correr.

Por ejemplo, en Cacahoatán donde el profesor Erikson Camacho Sánchez, intentará volver a figurar se antepone frente a él Erick Raúl Zárate, quien después de estar apagado por mucho tiempo, incluso dicen ya traía un pacto con “El Tigre” Rafael Inchong, simplemente no cumplió con la palabra empeñada y decidió aferrarse una vez más a buscar la candidatura por el partido guinda.

Aunque a Erick le está costando mucho conjuntar acuerdos y lograr convencer a la gente, también existen factores que no le ayudan. Recientemente se ventiló que uno de sus operadores y financiadores de lo que podría ser su campaña es Julio César Calderón Sen, exalcalde priista que le quedó a deber a constructores, dejó deudas millonarias, obras inconclusas y mucho más cochinero, ha aparecido buscando protección, sin embargo, esto no favorece en nada a este proyecto que además tiene otra suma de “personajes” que por sí solos ya gobernaron la Villa de Las Hortensias y que no son bien vistos.

A ello también le sumamos el lío de faldas, pleito marital entre Julio César Caderón Sen y Víctor Pérez Saldaña, quien por el Partido Verde Ecologista (PVEM), también la tiene muy difícil. Es por ello que, no piensen que “El Jaguar Negro”, no sabe de los movimientos de cada uno de ellos, el felino político de Chiapas es un hombre maduro, mesurado y sensato, no por nada estuvo al frente de la Junta de Coordinación Política del senado de la república y además recientemente fue reconocido y aplaudido por todas las corrientes partidistas que integran la cámara alta.

Allá en Huixtla, dicen que ya apretaron al cachetón Gam, para que haga trabajo a favor de Morena y con ello deje su sueño guajiro de la reelección a través del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). No se olvide quién va gobernar 6 años y con ello varias sorpresas guardadas para muchos que no obedezcan, mismas que estarán guardadas esperándolos en el Amate.

Mucho ojo señores políticos de las aldeas del Soconusco, Morena no va a arriesgar votos por ello no se vayan a sorprender a quienes designen próximamente como los coordinadores municipales de los comités de defensa de la 4T o bien, las candidaturas.





REFLECTORES.

El mes pasado, Margarita Arenas Ibarias asumió el cargo como diputada suplente y ya empieza a acaparar reflectores. Siempre dando de qué hablar positivamente, su carta fuerte es el trabajo y la gestión. Quienes la conocemos, sabemos de su capacidad y humanismo. A ella por cierto no la enferma el poder ni los cargos pasajeros.

Recientemente publicó, que como integrante de la Comisión de Hacienda del Honorable Congreso del Estado de Chiapas llevó a cabo nuestra 40ª Sesión Ordinaria.

“En la misma llevamos a cabo el desahogo de diversos temas de gran relevancia para el manejo eficiente de los recursos de Chiapas”, explicó.

