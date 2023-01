El mercado San Juan de Tapachula y que fuera remodelado en el sexenio del gobernador Juan Sabines, es un tema que deja entrever la corrupción y el tráfico de influencias entre las autoridades involucradas esa administración.

Muchos comerciantes se quejaron porque originalmente sus puestos quedaron reducidos, es decir convertidos en un “huevo”, lo que generó demasiada molestia y que optaron por regresar a las calles a vender, prueba de ello es que en la actualidad no se pueden avanzar por las periferias de esta importante central de abastos de Tapachula.

Además de ello, hubo gente que no fue empadronada y que no tuvo un espacio dentro del mercado, muchos por temas políticos se quedaron sin el espacio para vender y con ello ganarse el pan de cada día de manera formal y con orden. La prueba de todo ello, es palpable, la parte alta del mercado tiene muchos locales cerrados e inoperantes. En años atrás los pocos comerciantes que se encontraban ahí se quejaban de las nulas ventas, debido a que las personas no subían, se les hacía pesado caminar, subir escaleras para ir a buscar al marchante y surtir la despensa.

Actualmente ha llamado la atención que estos espacios siguen cerrados, pero otros más han sido otorgados, pero no se sabe por quién para personajes extranjeros que practican la chamanería o el santerismo. Y aunque quizá no esté bien que este tipo de cosas sucedan en este mercado público, lo cierto es que, ya llevan varios meses en esa zona donde la gente no sube porque le queda lejos y prefiere evitarse la fatiga para caminar.

El mercado San Juan de Tapachula, la central de abastos más importante de esta zona, ha perdido el orden, seguridad y el atractivo para que las personas acudan a realizar sus compras como se hacía en antaño.

La carta recibida vía correo electrónico, pide que, así como se han anunciado inversiones para remodelar el mercado Soconusco es importante que las autoridades coadyuven para poner orden en el San Juan y hacer de él un lugar atractivo para las compras.

Además, mencionan que, con la limpieza realizada recientemente en el primer cuadro de la ciudad, muchos de los vendedores informales “ambulantes”, que están a la espera de poder regresar a la vía pública, deberían ser reubicados en esas naves de la parte alta del San Juan con ello permitir que sigan con lo que denominan su única fuente de ingresos.

REFLECTORES

El Ayuntamiento de Tapachula se lució en el parque Bicentenario, con la colocación de letras corpóreas y un corazón en alusión a la fecha de los enamorados. Y aunque no hubo quién empezara a hacer memes y criticar, porque no les gusta nada y quién sabe qué tienen en la cabeza en lugar de masa encefálica, quedó muy chingón. La chamacada ya se anda tomando fotos, incluso hasta los migrantes y personas que visitan a la hermosa perla del soconusco, muy bien por lo que hace la alcaldesa Rosi Urbina.

Contacto: checha.informa@gmail.com