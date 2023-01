Tras Bambalinas | ¡Se aviva disputa sindical en Cobach!

Tras unos días de descanso por la época decembrina, retomamos la actividad en este espacio dónde abordamos dos veces a la semana diversos temas políticos y sociales.

Entramos de lleno para hablar de lo que sucede al interior del Colegio de Bachilleres de Chiapas, dónde ya existen 5 sindicatos. Dos que se están dando con todo, los “espurios”, que han hecho caso omiso a lo estipulado por jueces federales y los que están en resistencia contra el grupo que encabeza Esdras de León Pinto quién, por cierto, tiene todo el respaldo del Director General del Colegio de Bachilleres, a quien le apodan el arrastrado, ese de apellido Escandón que fue amarrado y arrastrado allá por la Trinitaria.

Por un lado, se llevó a cabo un proceso de votación para avalar el contrato colectivo de trabajo, que refiere su dirigente De León Pinto, traerá importantes beneficios, como nunca antes se habían dado a este gremio trabajador de nivel medio superior.

A esta votación de validación del “CCT”, dijo que también participan los de confianza, es decir quienes no están sindicalizados.

Paralelo a estas actividades también hubo una protesta de los trabajadores que están en resistencia contra el sindicato que trae ya trabajos adelantados y el espaldarazo del Director General del Colegio de Bachilleres, quién salió bueno para la lana, y pretende con las votaciones que avalan el Contrato Colectivo de Trabajo, pensionarse, lo que no pasaba antes, incluso amigo lector, en los padrones para que voten existe gente que ya falleció, otros que ya no trabajan en Cobach como el diputado Marcelo Toledo y la ex directora de la DG de nombre Nancy.

Además, quienes protestaron dejaron claro que seguirán en lucha pacífica, hicieron un llamado enérgico a AMLO para que voltee la mirada, pues también existen unos incrementos salariales que no han sido aplicados en Chiapas tal y como fue decretado, pero nadie dice nada, todos están callados. La pregunta es ¿Dónde está ese dinero?

El bloque opositor en pie de lucha también ha manifestado que los juzgados federales han emitido una medida dirigida al Suicobach actual que ya está en funciones, para que dejen de realizar actividades a nombre de esta figura sindical, pues dicen que no hay razón para ello, pese a esto pareciera que la autoridad en Chiapas hace caso omiso o no le importa que puedan ser acreedores a sanciones importantes, incluso el cese de funciones del mismo director general del Colegio de Bachilleres Jorge Luis Escandón Hernández.

Esperaremos atentos, para saber el desenlace romántico de esta telenovela romántica en la que no importa lo que digan los jueces federales y se actúa únicamente con el oportunismo político.

