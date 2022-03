Tras bambalinas | ¿Se debe festejar el Día Internacional de la Mujer?

Llegó el 8 de marzo y con este día una serie de eventos alusivos al “Día Internacional de la Mujer”, de todo tipo, desde los foros políticos y demagógicos, que no sirven para algo, hasta las protestas de colectivos feministas que a muchos no les gustan porque se salen de control y provocan caos, incluso daños a inmuebles y comercios, sin embargo, nos preguntamos realmente para cuándo existirá el reconocimiento pleno a sus derechos pero sobre todo una justicia social plena, en donde impere el respeto y se ponga fin a tanta violencia que termina en feminicidios.

En estos actos también que se efectuarán en todo el país, llama la atención la peculiaridad de Chiapas, hasta el momento he escuchado que en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez únicamente se está convocando a una megamarcha, incluso el pasado domingo en el parque de La Juventud en la capital chiapaneca se implementó el tendedero del encuentro feminista mismo que será también puesto en la entrada principal del Congreso del Estado; en donde se colocó la imagen del diputado local y Presidente del PRI Chiapas, Rubén Zuarth por “abusador”, y que también volverán a colocar su fotografía en otro espacio similar el próximo 9 de marzo.

De acuerdo con una de las activistas, de quién no mencionaremos su nombre pero que ha confiado esta información, el diputado local del PRI no se ha presentado a la Fiscalía General del Estado, sin embargo, se desconoce porqué a la fecha todos estos procedimientos se están alargando mucho y no hay indicios de que vaya a existir castigo ejemplar o en su defecto el desafuero de este personaje de la vida política de Chiapas y que dicen está siendo protegido por personajes desde muy arriba, sin embargo, los casos de abusos y acoso sexual seguirán cometiéndose o en su defecto más lamentable quedarán impunes, pues la clase política siempre gozará de privilegios.





REFLECTORES

El fin de semana tuve la oportunidad de ir a celebrar junto con Adrián González el cumpleaños de nuestro amigo y ex compañero reportero de Diario del Sur, Rubén Zúñiga, esta vez la elección corrió a cargo de Adriancito quien dijo que fuéramos por una pizza casi a la zona media alta de Tapachula a un lugar rústico llamado Mesón y Galera 8.1, para ser exacto en la carretera Nueva Alemania kilómetro 8.1, pasando el desvío de la carretera que comunica a Iturbide, Unión Roja o la misma que se usa para ir a Pavencul.

En este encuentro que tratamos de hacer lo más seguido posible porque ahora nos unen también múltiples ocupaciones, estuvo presente Rosita, la esposa de Rubén y encarrerados 2 litros de un especial clericó del lugar, hablamos del potencial de esta zona especialmente porque existen muchos negocios con una diversidad gastronómica tremenda a los que les hace falta mayor difusión.

Mis amigos reconocen que la gente prefiere ir de fin de semana a mi tierra Unión Juárez, pero yo les contesté que también esta zona que además es bautizada con la ruta del café, tiene mucho potencial pero requiere mayor difusión y quizá sea o tenga que ver en mucho el abandono de las autoridades, pero también les dejé claro que allá por la Suiza Chiapaneca la gente la está “rompiendo”, ellos no están esperando nada de la autoridad local y han decidió arriesgarse.

Sin embargo, es prudente y aprovechando que en el ayuntamiento de Tapachula hay una nueva titular en la materia de turismo, que para nadie es desconocida por tratarse de Andrea Hernández Fitzner, quién en el sexenio de Juan Sabines fue Secretaria de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional; después regidora de Berriozábal y candidata a la alcaldía de este municipio. Bueno ella, debe ponerse a trabajar duro en la materia, sigue haciendo mucha falta del trabajo coordinado con los prestadores de servicios turísticos de la localidad, mismos que han decidido caminar solos ante la falta de una verdadera alianza estratégica.

Andreita, tienes una gran encomienda con Tapachula, especialmente porque la Perla del Soconusco se ha mantenido pese a la pandemia de la actividad económica y turística, sin embargo, hoy vale la pena dejar un precedente de verdadero trabajo. Nos leemos en la próxima.

