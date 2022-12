Tras Bambalinas | ¡Sin atenderse extorsiones a transportistas!

Tal y como ya se había previsto, el cobro de piso llegó a los municipios fronterizos con Guatemala. Si bien recuerda apreciable lector, durante todo este año las portadas de periódicos impresos han evidenciado este tema, incluso hasta de muertes de chóferes que por no ceder a los delincuentes que en su mayoría operan desde el interior de algún centro penitenciario en Chiapas, son asesinados.

Hace unos meses, el gremio del transporte organizado en la costa, sierra , soconusco y frontera decidieron bloquear por un par de horas accesos a Tapachula y otros en diversos tramos carreteros para hacer el llamado al gobierno del estado y federal sobre la situación de extorsión que se vive en Chiapas y que tristemente no ha sido atendida.

Actualmente Cacahoatán fue el escenario de un asalto a una unidad del transporte así como un atentado contra un chofer, este último se armó de valor y aventó su unidad a los delincuentes ,lo que provocó quedaran tirados y heridos, para que la policía los detuviera, es decir se trató de hacer justicia por cuenta propia porque las corporaciones de seguridad brillan por su ausencia.

La población una vez más tiene miedo y recuerda lo que se vivió hace muchos años, cuándo se dice hubo un grupo especial que realizó una limpieza en la región para acabar con el cáncer de las pandillas de Centroamérica que mantenían en zozobra toda esta región y en especial Tapachula.

La política del gobierno federal de "abrazos no balazos", está acabando con la tranquilidad social de los municipios, son cientos de migrantes que siguen ingresando sin ningún control o restricciones de la autoridad, lo peor es que en esos grupos también se cuelan "delincuentes", especialmente los que vienen huyendo de El Salvador, allá donde su Presidente de la República, si ha tenido valor y decisión tajante para poner orden.

¿Que esperan nuestras autoridades para actuar? ¿Cuanta gente inocente tendrá que morir a consecuencia de estos actos de extorsión?

Actualmente las extorsiones son una realidad que no se atienden , posteriormente que le espera a los empresarios , comercios y demás negocios donde mucha gente invierte lo poco que tiene para salir adelante, convertirse en negocios prósperos y sobre todo generar fuentes formales de empleos.

Mientras tanto amigo lector , para este miércoles el gremio de transporte tiene programado suspender el servicios hacia los municipios fronterizos con Guatemala. Que quede claro y no saque usted conclusiones, este tema no es para exigir concesiones como se ha vertido en comentarios en redes sociales; hoy se exige seguridad, misma que repercute en su entorno social. Seamos empáticos y luchemos por nuestra soberanía, no permitamos que vengan a quitarnos la poca paz que tenemos.

Nos leemos en la próxima.

Contacto: checha.informa@gmail.com