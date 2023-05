Desde hace aproximadamente unos 10 años, un grupo de 80 trabajadores de confianza del estado de Chiapas, iniciaron gestiones para ser reconocidos por el patrón, en este caso la Secretaría de Educación y con ello tener la certeza jurídica de su empleo a través de la basificación.

Actualmente se sabe que ha sido mucho el desgaste físico y económico para estas personas, el grupo se redujo a 60 y las autoridades en turno han dicho de palabra que ya han sido formalizados y acreedores a todas sus prestaciones sin embargo todo ha sido mentira , únicamente los han peloteado, les han tomado el pelo, por lo que tildan de mitomana a titular de la Secretaría de Educación en Chiapas.

Este grupo de trabajadores refieren que siguen a la espera de los beneficios, debido a que desde hace 10 años no han conseguido la seguridad social, nivelación de sueldos, apoyo a la canasta básica, quinquenios, entre otros que gozan los que sí son de base.

Entre los trabajadores de confianza del estado, algunos son conserjes, administrativos, veladores, secretarias de escuelas preescolar, primaria y secundaria. Hoy simplemente hacen el llamado respetuoso al gobernador de Chiapas Rutilio Escandón y al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que volteen a ver este tema y que les hagan justicia laboral.

De lo que nos confieren, es que entre la Secretaría de Educación en Chiapas a cargo de Rosa Aidé Domínguez Ochoa y el titular de Hacienda del estado, Javier Jiménez en lo que va de este sexenio se han encargado de pelotear a los trabajadores de confianza; es decir el patrón no ha girado el dictamen a la instancia que tiene el dinero para que se liberen los recursos y por ende empiezan a gozar de sus beneficios como basificados.

A ello además le sumamos el tortuguismo y la burocracia, quizá también un poco de incapacidad de la secretaria Rosa Aidé Domínguez a quién este cargo importante en el gabinete estatal le ha quedado muy grande, y que de verdad debería renunciar. No es justo que no haya la mínima sensibilidad humana para hacerle justicia social a sus empleados, sin embargo, el favoritismo para sus allegados sigue presente desde que juró trabajar bajo los principios de la Cuarta Transformación “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

Reflectores





Vientos de cambio en el distrito sanitaria VII con sede en Tapachula, el doctor Ángel Gabriel Ocampo se integra al gabinete del Dr Pepe Cruz titular de la Secretaría de Salud, en su lugar llega una doctora de nombre Elsa López González quién había estado al frente del distrito XI con sede en Palenque.

Nos leemos en la próxima

Contacto : checha.informa@gmail.com