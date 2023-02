Tras Bambalinas | ¡Sin rumbo Canaco Tapachula!

Las cámaras empresariales establecidas en Tapachula han dejado mucho que desear, se acabó la época en la que sus representantes alzaban la voz sin temor alguno, ya nadie dice nada en relación a la inseguridad, a la falta de apoyos al comercio establecido, a la situación de crisis migratoria que vive la frontera sur de este país.

Recuerdo hace muchos años atrás a Don Carlos Murillo cuando le tocó ser presidente de la Canaco Tapachula, no le temblaban las piernas para alzar la voz, siempre preocupado y ocupado por los temas de inseguridad y la falta de inversión hacia esta zona económicamente potencial, que sigue dormida.

Los últimos representantes de la Canaco en Tapachula definitivamente han dejado mucho qué desear para los socios de la cámara, incluso me han conferido algunos consejeros que no hay reuniones, no se les consulta nada, no se ha gestionado incluso algo para ese gremio. Lo único es que quieren usarla como escenario político algunos barbajanes que hasta se dicen o creen que podrían ser candidatos, es más se han inventado algún puestecito dentro dicho organismo comercial. ¿Dónde está Hernán Betanzos? ¿Por qué permite que otros estén haciendo política al interior?

De verdad que es triste lo que hoy sucede con este organismo comercial que está perdiendo credibilidad y que de continuar con esa mentalidad tan perversa de utilizarlo como bandera para buscar hueso, lograrán que los socios se retiren.

En contraparte quienes sí están contentos son los socios de la Coparmex Costa de Chiapas, Pascual Necochea, un joven profesionista no ha titubeado para alzar la voz en contra de la situación migratoria y por ende de la inseguridad que ello ha generado en la ciudad. Además, recientemente realizó un importante evento en el que estuvo acompañado de altos funcionarios y por ende de su dirigente nacional. Pascual trae respaldo de la cúpula empresarial a nivel nacional y no porque esté buscando hueso en la política sino porque de verdad está interesado en que se voltee a ver a la frontera sur como un verdadero polo de oportunidades.

Por cierto, en este evento les falló la logística, a falta de himno a Chiapas, Roberto Fuentes secretario del ayuntamiento de Tapachula se aventó el palomazo y de ahí los demás asistentes tuvieron que seguir haciéndole segunda “a capela”, para entonar nuestro hermoso himno que nos representa y distingue a los chiapanecos a nivel nacional.

REFLECTORES

El “príncipe del Chocolate”, Julio Gamboa Altúzar, se llevó los máximos reconocimientos de su pueblo con la reciente conmemoración de la feria patronal en honor a la virgen de Candelaria allá en Tuxtla Chico.

Tuxtla Chico ha sido un pueblo exigente en relación a este fervor religioso, sin embargo, han quedado satisfechos, aunque algunos insisten en que el próximo año debe ser mucho mejor. Gamboa Altúzar destaca como uno de los alcaldes mejor posicionados en su tierra; se rumora en pasillos del mercado municipal que podría en el 2024 haber reelección, aunque no precisamente con la bandera del tricolor. Tiempo al tiempo.

