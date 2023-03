La Villa de Mazatán no sólo se caracteriza por sus atractivos turísticos hermosos por cierto, su gastronomía deliciosa y la imagen milagrosa de la Virgen Santísima "Margarita Concepción".

Hoy lo más triste de todo lo anterior , es la falta de atención, o más bien falta de capacidad del alcalde de apodo "el brujo", quién no ha sabido ser gestor incansable de mejoras para su pueblo; me refiero a la carretera que está destrozada.

Desde el ejido Álvaro Obregón que corresponde a Tapachula , hasta lo que corresponde a Mazatán y de ahí hacia la barra de San José. Por cierto de nada sirvió la visita de turismo del Secretario de Obras Públicas en Chiapas Ángel Torres , quién pasó a bordo de su lujosa camioneta y de plano, o se durmió o iba bolencón y no sintió ni observó el pésimo estado de la carretera.

Ayer que fue feriado decidí ir a echarme una paseada a la barra de San José, a medio camino me dieron ganas de regresarme a Tapachula por el mal estado de la carretera, pero ni modos me persigné e invoqué al poder superior me permitiera llegar con bien.

Que triste de verdad para los prestadores de servicios turísticos que anhelan estas épocas para repuntar sus ventas y obtener una que otra ganancia ; la gente ya no quiere visitar esta zona porque han existido muchos percances automovilísticos y lo peor que ni presencia de Protección Civil o de la policía municipal existe por la zona.

El alcalde Pedro de la Cruz debería ser abusado y no penco, me dijo una señora que vende agua de coco por Badenia, no ha hecho nada bueno y ni escucha a quienes acuden a pedirle que se ponga a trabajar por su pueblo , está más preocupado buscando la reelección.

"Sabemos que hace días vino con el otro sopenco ese del Ángel Torres a quien se le caen los techados , ni Dios lo quiera que eso pase aquí. Lo que queremos es que componga nuestra carretera y que no solo venga a comer", expresó la señora.

La semana santa está a la vuelta de la esquina y no hay ningún trabajo de bacheo o algo que indique estén tratando de tapar con algo los agujeros , a Mazatán un municipio turístico y productivo lamentablemente lo tienen en el olvido las autoridades estatales y lo peor de todo es que haya el descaro de sus funcionarios se subir fotos en restaurantes, presumiendo la gastronomía. ¡Sinvergüenzas!

Reflectores

Mi amigo Julio Castañeda oriundo de Mazatán, también publicó en sus redes sociales que gobiernos van y vienen, pero ninguno hace nada por mejorar el puente de Tubo ubicado a la salida del cantón Chuniapa.

Y coincidió que recientemente el Secretario de Obras Públicas Ángel Torres visitó Mazatán pero solo fue para ir a comer; este funcionario de la 4T chiapaneca debería ser destituido del cargo por su incapacidad al frente de dicha encomienda en la que solo busca escalar un hueso de elección popular.

Contacto: checha.informa@gmail.com