Con el anuncio del cierre del mega campamento para atender a la población migrante y que se instaló en San Pedro Tapanatepec Oaxaca, la iniciativa privada de Tapachula ha alertado que retornará el caos a esta ciudad, por lo que hacen un llamado enfático especialmente al Instituto Nacional de Migración para que se ponga orden y se eviten no solo las aglomeraciones sino hasta conatos de enfrentamientos, como los habituales que provocan los extranjeros en su desesperación por ser atendidos.

Para nadie es un secreto, que a los trabajadores de migración y la Comar, esto representa una minita de oro, en cada trámite reciben beneficios en dólares pues se han amafiado con grupos de abogados “gestores”. Al final ellos son los únicos beneficiados de estas fallidas políticas migratorias del gobierno federal; el pueblo tapachulteco sigue y seguirá padeciendo de la invasión de sus espacios públicos, del atentado a la soberanía, es decir quienes vienen, y no son todos, hacen de las suyas, se comportan agresivos y creen solucionar todo a su manera, lo triste de estos casos es que nuestras autoridades únicamente observan los “desmadritos”, pero jamás hacen algo.

De los altos funcionarios de las naciones unidas que en reiteradas ocasiones han llegado a Tapachula únicamente de paseo, pues no se puede esperar nada más, porque de verdad únicamente vienen a pasear, a ver lo que todos ya sabemos, mas no así para decir que se pondrá en marcha un plan emergente de atención, con el que se eviten daños colaterales.

Una vez más a la delegada del Instituto Nacional de Migración Paola López se le vienen las cosas difíciles, la presión social, aunque después de todo ello, lo importante para ellos es el jugoso negocio que el fenómeno migratorio ha provocado. No hay empleado de esta dependencia perteneciente a la Secretaría de Gobernación, que en la actualidad no tenga una casa propia, un modesto automóvil, incluso hasta uno que otro negocio (restaurante, botanero, tienda de abarrotes etc).

REFLECTORES

En la fiscalía de distrito fronterizo costa, uno de los aciertos del fiscal general Olaf Gómez fue designar al maestro Ángeles Daniel Zúñiga Ballinas, quién desde su llegada empezó a limpiar el cochinero que le dejaron, ello incluye funcionarios “mañosos”, pero sobre todo darle una cara bonita al inmueble. Como nunca antes se pintó y climatizó oficinas donde la gente sudaba a chorros y hoy trabajan a gusto. Además, por si fuera poco, en el mes patrio de septiembre de adornó en alusión a la fecha, en este mes de diciembre lo que nunca sucedía, se instaló un árbol navideño y se realizó el tradicional encendido, así también el pasado día de la virgen de Guadalupe realizaron una peregrinación al santuario de la madre de los mexicanos.

Más funcionarios, así como Ángeles Daniel, requieren las dependencias, que escuchen a sus empleados y les den soluciones, pero sobre todo que mantengan puertas abiertas a quienes acuden a buscarles.

