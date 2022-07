Tras bambalinas | ¡Ya está aquí la Quinta Ola, y los riesgos nocturnos afuera de una farmacia!

Ante la presencia de la Quinta ola de covid-19 y el alarmante repunte de casos en esta ocasión de las subvariantes BA.4 Y BA.5 de ómicron, la Organización Mundial de la Salud estima que este virus se volverá endémico.

En el caso de Europa se hace referencia que, el aumento de este virus obedece al relajamiento de las medidas sanitarias, sin embargo, este tema no es distante de la realidad a la que estamos enfrentándonos en México, Chiapas y en lo particular Tapachula.

He tenido la oportunidad de estar en varias sucursales de las Farmacias del Ahorro en Tapachula y se observa una afluencia importante de personas que buscan hacerse una prueba rápida de Covid, volteas a ver a tus vecinos, le llamas a un amigo o familiar y te enteras que está aislado recuperándose de este terrible virus que afortunadamente no está matando, quizá porque la mayoría de gente responsable cumplió con su esquema de vacunación oportunamente.

Y en efecto las medidas se han relajado totalmente, el uso de la mascarilla o cubre bocas se ha quedado olvidado, quizá en lugares esenciales la gente tenga que ponerlos, pero de ahí poca gente sigue adoptando medidas de autocuidado.

Por otro lado, el tema de la vacunación ha sido un factor preponderante para hacerle frente a este virus, recientemente se vacunaron a los infantes, pero en algunos casos todavía existe la resistencia de los padres de familia “anti vacunas”, que no llevan a sus hijos a que se apliquen el biológico, ojalá que no se contagien porque los síntomas podrían complicarse.

Es por ello, que, si alguna persona no se ha vacunado aún, debe buscar la manera de hacerlo, hoy el biológico está al alcance de todos, la inmunización es gratuita, simplemente debemos tener la decisión de protegernos, salvar nuestra vida, así como la de nuestros seres queridos

REFLECTORES

A propósito de las Farmacias del Ahorro cuyo slogan dice “Te queremos bien”, deberían tener un sistema de atención más rápida, sobre todo en la noche, me ha tocado ver a las personas haciendo fila o esperando ser atendidos mientras los y las dependientes están ocupados y apresurados a la hora del corte de caja porque se quieren ir a descansar, sin embargo, quien está afuera lo único que busca es surtir una receta médica o simplemente una lata de leche a base de arroz de esas que están muy escasas, lo que te hace darle la vuelta a toda la ciudad en su búsqueda.

En una sucursal te dicen dónde la consigues, pero cuando llegas a dicho lugar, te dicen que ya se vendió; esto me pasó en sucursal “Naranjos” como a las 23:00, me hicieron esperar mucho tiempo y en un descuido se me acercó un tipo de apariencia extranjera con los ojos rojos a solicitarse dinero de forma amenazante, y vaya que no me pedía 5 pesos, para no seguir con este tema porque es muy largo y por cierto en media hora de mi espera jamás pasó una patrulla; urge que pongan atención de verdad, los clientes merecen un trato rápido porque he sabido por otros conocidos que mientras están a la espera de ser atendidos desde la banqueta, porque a esa hora ya no te dejan entrar, que los han atracado y tienen que regresar a casa sin la medicina y sin pertenencias. ¿De verdad nos quieren bien?

Mi Contacto: Checha.informa@gmail.com y 9621151701