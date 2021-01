Tu guía para el bien vivir | Bajar de peso sin desistir en el intento

Estamos iniciando un año nuevo, esto suele llevar no sólo a las promesas y los clásicos deseos-compromisos de que "ahora sí", "este año sí" y con esas palabras se siguen una serie de deseos, intenciones, promesas y compromisos que en el interior sabemos muy bien no se van a cumplir debido a que suelen ser cosas poco realistas.

¿Qué tal si vamos con calma? Hay que iniciar desde la conciencia de que todo es un proceso, aunque la tenología nos de la idea de que basta apretar un botón y tener algo, la realidad está lejos de ser así, es dura y nos confronta: debemos aguardar.

La más socorrida intención es bajar de peso, así vemos gimnasios llenos y las calles se llenan del coloridos de las y los nuevos deportistas que van, literalmente, sudando "la gota gorda", para la última semana de enero, por lo general ya vemos únicamente a quienes siempre han estado ahí.

¿Porqué la gente abandona tan pronto? Porque no ven resultados.

Muy pronto descubren que esos 20 kilos no se van a ir en una semana a pesar de lo que diga la publicidad del producto milagroso que estén tomando, seguirán ahí resistiendo a la chamarra de plástico, al jugo verde y a las desmañanadas.

Así, es fácil ceder, ¿Para qué? "hoy mejor no, porque está muy fresco", "ayer me desvelé, mañana retomo" y así las emociones se van suelo, junto con la decisión de no comer más en la calle.

Entonces ¿No hay esperanza?

Sí la hay, lo primero que una persona que desea bajar de peso debe hacer es comprender que se trata de un proceso, algo que llevan tiempo. Así como no ocurre que te vayas a dormir siendo talla 30 y despiertas a la mañana siguiente siendo talla 42, tampoco esperes lo contrario.

Una vez comprendido esto, podemos llegar al siguiente punto que es fijarse metas congruentes, no esperes bajar 5 kilos el primer mes, no sólo te vas a agotar y desesperanzar, sino que además podrías hacer un grave daño a tu salud. Verifica tu peso, decide cuántos kilos quieres bajar y sobre esa base, determina una meta congruente que podría ser de un kilo por mes.

Ahora que estamos con la congruencia, lo siguiente será revisar tu alimentación, no, no te diré que dejes de comer todo lo que te gusta, eso no tendría sentido. Quizá lograrías bajar de peso pero eventualmente lo vas a recuperar y quizá más en el famoso "rebote", mejor reduce.

Por ejemplo, si comías 8 tacos con doble tortilla, comienza por comerlos con una sóla tortilla o comer 6, si en el desayuno ingerías 3 huevos, intenta que ahora sean dos y complementa cuando sientas hambre con pepino, jícama, una ensalada. Si en la cena solías engullir 6 panes, ahora que sean 5 o 4. ¿Captas? No se trata de dejar todo de golpe, sino de reducir las cantidades, y complementa ingiriendo los consabidos 8 vasos de agua simple y cambiando el refresco de gas por aguas naturales, es más económico también.

Haz ejercicio, pero no a muerte, si subiste 20 kilos esos van sobre tus pies, rodillas, caderas y si además hace mucho que no te ejercitas, es muy probable que en poco tiempo te desanimes. No vayas de entrada al gim a matarte 2 horas, mejor comienza caminando 2o minutos la primera semana, 30 la segunda, 40 la tercera, para la cuarta semana podrías llegar a la hora, mantente así hasta que vayas generando más resistencia, luego puedes probar a trotar y luego puedes, si es tu deseo, ingresar al gim, al zumba, al tae bo o cualquier otra actividad que elijas.

Ahora, además de todo lo anterior, deberías revisar tus pensamientos ¿Qué hay en ellos que te impiden adelgazar? A veces la comida es un desahogo emocional, otras nos hace sentir acompañados, o simplemente nos gusta comer, entender los motivos que nos llevan a los atracones, permitirán que sea más sencillo evitarlos.

Por supuesto, que todo es mejor con el apoyo de profesionales, si además acudes con especialistas en nutrición, psicología y entrenamiento deportivo, entonces el 2021 verá su final con tu satisfacción del objetivo cumplido.

Este año apenas inicia, no te atormentes, hay 12 meses para que comiences a lograr tus objetivos.

No olvides vestirte con lo más importante: tu actitud.





fb: @ivonnesanadora

escríbeme: ivonnedeleoncordovahkt@gmail.com