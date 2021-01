Tu guía para el bien vivir | Cómo dejar de sentir rencor

El rencor, es la incómoda sensación de ardor, desconfianza, dolor, enojo, todo a un mismo tiempo cuando vemos, escuchamos o peor: convivimos con una persona de quien hemos sufrido daño en alguna forma.

Hay quienes llevan consigo por años esa sensación, pues no encuentran la manera de desquitarse u olvidar lo que sucedió, el problema es que, ese rencor afecta tu vida, aun cuando, generalmente no eres consciente de ello, incide en tus relaciones, en tus emociones e incluso en tu trabajo.

Cuando se trata de personas que no vuelves a ver, es posible, simplemente encapsularlo y pocas veces volverás a sentir ese nudo en la boca del estómago al pensar en lo que pasó, pero cuando hablamos de rencor a un familiar, un colega, una amiga o un amigo, entonces, es cuando se hace necesario superarlo pues de otro modo, la relación se construye sobre la desconfianza, el enojo o el deseo de venganza que, al no poder concretarse, va aumentando.

Por ello es importante, procesarlo pues además de todo, en realidad, provoca dolor a quien lo vive que es la única persona afectada por esos asuntos.

Claro que no es sencillo, lo más complicado es reconocer que tenemos dentro ese sentimiento carcomiendo los buenos momentos, pero una vez que lo asumas, hay cosas que están en tu mano para cambiarlo.

Esta es una forma de ayudarte a lidiar con ese sentimiento.

1.- Revisa qué origina ese rencor, no es lo mismo detestar a alguien que arruinó tu boda que a alguien que te arruinó tu blusa favorita.

2.-Trata de entender qué es en realidad lo que te da coraje de aquello que te molesta.

3.-Considera si lo que sientes en realidad es coraje, tristeza, frustración, miedo. La mayoría de estas emociones se meten al mismo saco porque es más fácil decir detesto a mi esposo por salir siempre que aceptar me siento sola cuando él sale.

4.-Piensa qué es lo que eso que te molesta te está mostrando sobre ti misma, pensamos que la gente es violenta con nosotras pero muchas veces nosotras ejercemos mucha más violencia sobre una misma en nuestros pensamientos y a veces, acciones.

5.-Date cuenta de que eso que pasó no fue culpa tuya, no podías hacer nada más en ese momento para evitarlo, perdónate. A tí, no a esa persona, eso no está en nuestras manos.

6.-Trabaja en el perdón a ti misma, cuando sientas que te vuelve el coraje, repítete que te perdonas por lo que pasó, te aceptas, te amas.

7.-En este punto, deberías poder comprender que esa persona fue una mensajera para que evolucionaras algo dentro de ti, agradécele el aprendizaje.

8.-Aceptar y agradecer no te obliga a amar, si se lo merece y puedes, aléjate de esa persona, lo más importante es tu tranquilidad.

