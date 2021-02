Tu guía para el bien vivir | Mágico amor

Febrero es el mes romántico por excelencia, el amor y la amistad suenan en el aire, hay corazones por todos lados y el día 14 del mes muchas personas eligen ese día para compartir o realizar alguna actividad especial.

El amor es mágico ¿verdad? Es excelente tener a alguien con quien contar, con quien compartir. Alguien que te sostenga en tus peores momentos y que te anime cuando no encuentras cómo hacerlo por ti y eso está muy bien.

Sin embargo, por hermoso que pueda resultar compartir la vida, no debes perder de vista que esa persona especial es eso: una persona, alguien con sus propias ideas, costumbres, historia, gustos y necesidades tal como tú.

Creerte el mito de la media naranja, tu alma gemela, etc. No va a hacer más que provocar ansiedad, angustia y poner una gran presión en la relación pues esto equivale a esperar que esa otra “media” persona completa a la supuesta “media” persona que eres tú y no, eso no funciona así.

Tener alguien con quien compartes, aunque se lleven re bien, se entiendan perfecto, sean un gran equipo, mejores amigos, y demás no debe ser el pretexto para completarte, llegar a una relación con esas expectativas garantiza el fracaso cuando uno de los dos se da cuenta que la otra persona vive a sus expensas o peor: cuando se da cuenta de que se ha dejado de lado a sí misma para dar fuerza a las necesidades del otro.

Tener pareja no te salvará de afrontar la vida por ti, ni va a sanar tu corazón o llenar un vacío en él, esas son cosas te tocan únicamente a ti. Sólo tú puedes darte respeto, amor.

Sólo tú puedes hacer que tu corazón se sienta completo, lograr tus sueños, forjarte metas, transformar tu vida y convertirla en algo que te haga sentir feliz de vivirla.

El amor es mágico, pero es mucho más mágico y poderoso cuando te das cuenta de que todos los cambios que esperas del exterior, en realidad puedes hacerlos tú dentro de ti.

Lo más maravilloso es que, cuando los realizas, el mundo reacciona a ellos y comienzas a recibir todo lo que esperabas antes, cuando creías que la satisfacción debía provenir de alguien más.

No persigas al amor, date tú el amor que buscas, sé amable contigo, ámate, conquístate, date regalos, sorpréndete.

Es difícil, pero con esfuerzo se puede lograr, después de todo esto es como iniciar una relación con alguien más: hay que poner lo mejor de ti ¿cierto? Convierte en un ser humano que cree en ti y crece con sus propios sueños.

Hacer esto valdrá la pena, pues cuando lo hayas logrado sabrás que quien se acerque a ti lo hará buscando alguien con quien compartir el amor y no una relación de dependencia emocional a la que te resignas por no sentir soledad.

Sé tú la persona que te gustaría tener a tu lado. Conviértete en tu propio fan y seguidor número uno.





Facebook: @ivonnesanadora

Escríbeme: ideleon@diariodelsur.com.mx