Tu guía para el bien vivir | ¿Porqué no cambia mi vida?

Pasa, y mucho, desafortunadamente

Las personas vienen a los talleres deseando en realidad un cambio en sus vidas, buscan la consulta para lograrlo. El problema es que además buscan algo fácil, una palabra, un pase mágico, una imposición de manos que ¡pum! De pronto mueva todo y su vida sea lo que desean.

Lograr un cambio es algo profundo. Puedes, por ejemplo, repetir durante el día la frase ganadora que logre el cambio, por ejemplo, “quiero más ingresos”, “deseo una pareja”, “quiero un empleo” eso está bien pero si al mismo tiempo que dices “quiero más ingresos” inmediatamente piensas que repetirlo es una tontería o estás pensando en todo lo que tienes que pagar, jamás hará efecto porque nulificas tu “programación” con la emoción de carencia.

Algo similar ocurre cuando piensas en tu deseo de tener una pareja, si luego te dices que no eres suficiente, que algo está mal contigo y por eso no encuentras, que quizá no eres físicamente atractivo, atractiva, etc. Entonces es igual, la negatividad de la carencia nulifica al pensamiento.

Peor: atraes más cosas que confirmen esa negatividad y entonces terminas en un círculo vicioso que además te hace sentir sin escape porque piensas que lo que estás haciendo para cambiar no sirve.

Lo que en realidad está fallando no es el método que has elegido (sea cual sea) sino que no estás realizando un cambio desde tu actitud, tus pensamientos y palabras, tus acciones.

Cuando logras sincronizar todo esto en realidad los cambios que se obtienen son palpables y poderosos pues te das cuenta de que intentar cambiar el exterior no es la respuesta, sino el cambio que puedes obtener trabajando desde dentro de ti.

Si te llenas de negatividad no habrá espacio para que las cosas positivas entren en tu vida, cuando aceptas el cambio y sueltas aquello que te hace daño entonces abres la puerta y hay lugar para que cosas mejores lleguen a ti.

¿Cómo inicias un cambio? Comienza por hacerte consciente de lo que piensas y lo que sientes, si piensas que quieres dinero pero sientes la carencia, date un tiempo para cambiar esa emoción si no puedes por la sensación de abundancia, al menos, para que admitas que efectivamente, vas a tener el cambio que buscas.

Si se trata de una pareja, revisa lo que estás sintiendo y sería mucho mejor si antes de querer pareja, trabajas en aquello que te impide acercarte a alguien como pensar que no eres suficiente, comienza por amarte a ti, que eso se nota al exterior.

Aprecia tu vida, eres una persona fabulosa, digna y maravillosa, mereces respeto y amor, un profundo amor que puede comenzar desde dentro de ti, no permitas que nadie te convenza de lo contrario.





Escríbeme: ideleon@diariodelsur.com.mx