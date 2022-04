Visión Sur | Decisión nada personal

Antes de iniciar, quiero agradecer a Diario del Sur, y a su Sudirector, Roberto Segoviano Hernández, la amable invitación para escribir artículos de opinión en este prestigiado Diario. Hemos acordado, de inicio, una colaboración mensual sobre la actualidad en nuestro entorno. Agradezco igualmente al público lector por encontrarnos en estas páginas, esperando con interés sus comentarios y sugerencias. Empezamos con esta entrega.

La adición de la fracción IX del Artículo 35 constitucional del 20 de diciembre de 2019 y la ulterior promulgación de la ley federal reglamentaria de Revocación del Mandato, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre del año pasado, fueron impulsadas fundamentalmente por el partido en el Gobierno, aunque con el consenso de todas las fuerzas políticas, salvo los votos individuales en contra de algunos legisladores.

No obstante, su aplicación ha derivado en una gran polarización de las fuerzas políticas, de las instituciones y de la sociedad, como es ya el signo habitual de los tiempos que corren, por la lectura equivocada de su naturaleza, pues la revocación de mandato es un derecho de las y los ciudadanos cuando no estén de acuerdo con el desempeño del gobierno en turno.

Hasta ahí todo se advierte normal. No obstante, llama la atención que sea el propio gobierno y su partido quienes estén más interesados en llevar a la práctica ese derecho ciudadano, pero no para revocar el mandato, si no para reafirmarlo, habida cuenta que la oposición política y la ciudadanía libre no ha manifestado interés alguno por la revocación del mandato del Presidente, si no, por el contrario, desean que concluya su mandato.

Otros hechos muestran intenciones, si no obscuras, francamente incomprensibles. Como cuando la Cámara de Diputados, dominada por el partido en el gobierno y sus aliados, le niega a la institución responsable de organizar el proceso, el Instituto Nacional Electoral (INE), los recursos mínimos necesarios que se requieren para hacerlo adecuadamente. Como respuesta al amparo interpuesto por el INE ante el poder judicial, éste ratifica que el INE debe organizarla con los recursos (insuficientes), disponibles y que, en todo caso, que racionalice sus recursos.

A partir de esto, resulta inexplicable que, desde el Congreso y el partido en el Gobierno, se haya echado a andar una campaña de desprestigio en contra del INE por no organizar y promover suficientemente el proceso, al tiempo que promocionan por todos sus medios la participación de la ciudadanía, violando flagrantemente la veda electoral establecida en la Ley impulsada por ellos mismos.

Parecería un contrasentido si se observa a la ligera. Veamos en detalle: el partido en el Gobierno promueve la Ley de Revocación; luego promueve la revocación del Presidente López Obrador, desnaturalizando el principio ciudadano de la revocación; posteriormente, niega los recursos necesarios al INE para llevar adecuadamente la consulta; después critica al INE por no hacer promoción y por no instalar más casillas (¿con qué ojos?), y luego violan olímpicamente la Ley empleando recursos de procedencia desconocida (del ‘pueblo’) y de los gobiernos, criticando a los árbitros (el INE y al TRIFE) de parcialidad ¡¡rasgándose las vestiduras por la democracia!!

En todo ese entorno, no parece fácil para el ciudadano común decidir ir a votar. Quizás no esté de acuerdo con el desempeño del Gobierno, pero le parecería raro que sean los cercanos del Presidente quienes promuevan la revocación: “aquí hay gato encerrado”.

Lo más probable es que quienes vayan a votar sean los leales al Presidente y los obligados por la 4T: adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, personas sembrando vida (sembrando ilusiones), etc., cuyas pensiones son el pago adelantado de su voto, bajo la mirada de los “big brothers”, servidores de la Nación. Se estima que ellos pueden representar unos 10 a 15 millones de sufragios, muy lejos de los 39 millones de votos que se requieren para que la consulta sea vinculatoria.

Entonces, ¿tiene sentido el voto de quienes no están de acuerdo con el desempeño del Presidente, pero que tampoco tienen interés en que se vaya ahora? ¿Tiene sentido ir a votar por la revocación ante una ratificación anunciada, que nos cuesta de mil 692 millones de pesos? ¿Cuáles serán las actitudes y decisiones del Presidente y su partido después de conocer los resultados? ¿Quién será el villano oficial de esta historia? Son preguntas que muchas y muchos resolveremos en los próximos días.

