Carrereando la Chuleta | La educación, el mal chiste que ya no quisiera contar

Ya pasó la obligatoria semana, o más o menos, de memes referentes a la nueva secretaria de Educación, Leticia Ramírez, y su nulo conocimiento del “nuevo” sistema de educación que se supone pretenden implementar en el país, así que ya se puede hablar de ello sin un afán de mera burla, que claro que me reí, y me reí mucho, pero de nervios, de pensar que de entre todas las mujeres brillantes que conozco y que seguramente hay muchas más que no tengo el gusto, tenía que ser precisamente ella, que no tiene ni los estudios, ni los conocimientos, y visto está, ni las tablas, para asumir el que debería ser el cargo más importante del país.

No exagero, de lo que ahí se hace o se deja de hacer, depende que este país vaya hacia algún lado, que no sea el cuarto mundo.

Todo el tiempo estamos sobre el tema de la educación, porque según nos interesa mucho, pero al final del día siempre acabamos haciendo chistes de ello, como los cientos de memes acerca de la incompetencia de la secretaria, en lugar de realmente exigir educación de calidad en el país, que comienza, con los maestros.

¿A qué hora nuestros respetados y adorados maestros se convirtieron en vándalos que toman y queman camiones, bloquean carreteras, hacen plantones? No lo sé, en tiempos de la filósofa de Xochiltepec el maestro era el conocimiento personificado, era un ser sabio, justo, de respeto, pues; ahora muchos son una especie de mal chiste, cuando los vemos con pasamontañas o pañoletas atentando contra los ciudadanos, porque no me va usted a decir que al gobierno le afecta mucho, la verdad es que no le afecta en nada.

Razón hay en sus demandas, porque son ellos los que se supone darán la educación que se necesita a los hijos de los obreros, de los campesinos, de las personas más necesitadas de conocimientos, de una oportunidad, de herramientas para poder salir adelante en este país sin depender de las dádivas gubernamentales, y cierto es que muchas de las condiciones en las que trabajan deberían ser mejoradas. Las normales, y sobre todo las rurales, se han convertido en semilleros de protesta, algunas, insisto, porque tienen razón, pero otras solo dejan ver un sistema educativo con serios problemas.

Créame, yo sería el más feliz si en lugar de que le regalen dinero a los ninis, se los dieran a ellos, que tuvieran condiciones dignas para estudiar, para vivir; por cada uno de ellos que estuviera bien preparado y convencido de que la educación es la vía y ellos son el medio, se asegura el que al menos unos 50 chamacos reciban la mejor educación posible, si potencializo eso, ya estamos hablando de un gran número de niños que tendrían al menos, la mínima posibilidad de no morir pobres, como nacieron.

Quieren plazas automáticas, por ahí escuchaba que no habría razón de cumplirles porque sería el equivalente a que el gobierno nos asegurara trabajo a todos saliendo de las distintas carreras, pero, otra vez, le educación sí debería tener privilegios, aunque claro que no gratuitos, si nos ponemos exigentes y en aras de mejorar esto, yo les cumpliría la petición, sí, que saliendo todos tengan chamba, nomás que no va a salir nadie que tenga un promedio menor a ocho; alguien con un conocimiento menor no va a dar los resultados que se necesitan ni va a ayudar a nadie, así que adelante, les damos (porque es con nuestros impuestos), instalaciones dignas, alimentos, a cambio de excelencia. Es justo ¿no?

Desde hace muchos sexenios no hay un programa destinado a estas escuelas. ¿Y por qué me preocupan? Justo porque en esas comunidades están los mayores índices de analfabetismo, porque a veces es la única vía que tienen los jóvenes de estudiar y obtener un título, porque en teoría, el modelo implica que tengan un internado, con comedor, es decir, que al menos sus necesidades básicas estén cubiertas.

Comencemos por ahí, y claro que debe haber entre ellos más de un vándalo vividor, pero también debe de haber cientos de jóvenes deseosos de cambiar la realidad de sus comunidades, de aportar algo para que eso cambie, y es lo que se tiene que aprovechar. ¿Por qué a ellos sí se les escatima el presupuesto y al Congreso de la Unión, no? Debería ser más importante que en esas normales haya agua potable a que los diputados tengan a su disposición agüita fría, baja en sales y minerales, para que no les vaya a caer pesada.

En fin, ojalá se haga algo antes de que ya a nadie le cause gracia y que este país ya no tenga remedio. Mucho agradeceré sus Comentarios a:

rgonzález@diariodelsur.com.mx