Andrea Meza busca concientizar a la sociedad sobre el LPH

Han pasado algunos meses desde que Andrea Meza se convirtió en la mujer más bella del mundo y desde entonces su vida cambió radicalmente, sin embargo se ha mantenido fiel a su filosofía de vida “creer en sí misma y luchar por sus sueños”, dijo chihuahuense a Círculos.

Andrea desde antes de coronarse en el certamen de belleza, ha apoyado incondicionalmente a Smile Train, la organización humanitaria más grande del mundo que atiende a pacientes con labio y/o paladar hendido (LPH), pues además de que es una causa personal, cree que no hay suficiente información sobre este tema.

Explicó que las reinas nacionales tienen oportunidad para colaborar con esta organización, y que no sólo las Miss Universo pueden hacerlo.

“Esto hace que el mensaje llegue a más personas, y esa es mi motivación para apoyar a esta causa, además que tengo un primito que nació con este padecimiento y me he dado cuenta que el tratamiento comienza desde pequeños y desafortunadamente no todas las personas están educadas al respecto, por eso es importante promover este tema”, añadió.

En el marco del Día Mundial de la Sonrisa ( World Smile Day), se organizó un coctel en el hotel Sofitel Reforma de la Ciudad de México, donde Meza fue la invitada de honor.

“Para mi es muy importante poder usar mi voz para darle visibilidad a una labor integral y sobre todo sustentable, es un orgullo que atesoraré toda la vida, formar parte de la familia Smile Train ha sido una experiencia muy enriquecedora”, dijo la Miss Universo.

Durante el evento se realizó una subasta silenciosa, conducida por la presentadora Mayte Fierro, a la que se sumaron diversas personalidades como Julio César Chávez, Manny Pacquiao, Jorge Campos, Club de Golf Querencia, Joe Montana, entre otros, quienes donaron diversos artículos para ser subastados. El monto recaudado gracias a este evento será utilizado para continuar con la labor y compromiso de Smile Train, de darle a niños con paladar y/o labio hendido la oportunidad de recibir tratamiento integral.

La joven de tan solo 26 años, cree que ser Miss Universo tiene grandes ventajas y alcances, “me he dado cuenta que soy escuchada por muchas personas y lo que diga puede ser muy poderoso, tanto que puedo llegar a cambiar la vida de las personas ya sea para bien o para mal”, añadió.

En diciembre termina su reinado y aunque está próxima la fecha, la también ingeniera en software ya está pensando qué hará después, “tengo el reinado más corto de la historia, pero desde que me entregaron la corona ya estoy pensando en qué voy a hacer después y definitivamente va por el lado del entretenimiento, encontré una pasión en esta industria, es un lugar donde puedo ser yo, donde me sentí liberada”.

Definió a la mujer actual como, “una persona que sabe lo que quiere y busca los medios para conseguir sus metas, es una mujer que no se deja llevar por los roles de género”.

Sobre Smile Train

Los programas de Smile Train comenzaron en México en el 2001 y desde entonces han apoyado más de 22 mil tratamientos integrales en el país. A nivel global, la organización tiene presencia en más de 90 países y a lo largo de más de 21 años ha apoyado a más de 1 millón y medio de niños y niñas, dándoles el poder de una sonrisa.

Con cada donativo, puede continuar ofreciendo y desarrollando su modelo sustentable principalmente en los estados con mayor rezago quirúrgico debido a la pandemia de Covid-19, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Smile Train empodera a profesionales médicos locales, proporcionándoles capacitación, financiamiento y recursos para que puedan ofrecer cirugías gratuitas y tratamientos integrales para pacientes nacidos con LPH en todo el mundo.