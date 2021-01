Chanel estrena podcast, debatirá sobre el futuro de la moda y la cultura

La casa de modas francesa Chanel, continúa innovando y ahora sorprende a sus seguidores y amantes de la moda con el lanzamiento de su propio podcast, en el que reúne a innovadores personajes para reflexionar sobre los desafíos únicos del 2020 e imaginar las nuevas fronteras culturales del 2021, mientras galerías, museos y escenarios se preparan para reabrir a un mundo radicalmente transformado.

Chanel Connects está Inspirado por la herencia de la marca para desempeñar un papel en "lo que sucede después". Sus conversaciones abarcan una variedad de temas, desde la tecnología que abre nuevas vías para el trabajo creativo hasta el avance de la cultura como agente de cambio social.

Entre los participantes del podcast destacan los actores Tilda Swinton y Keira Knightley, el músico Pharrell Williams, los cineastas Lulu Wang, Garrett Bradley y Eliza Hittman, los artistas Arthur Jafa y Jennifer Packer, diseñador Es Devlin, los bailarines y directores artísticos Akram Khan y TamaraRojo.

Yana Peel, directora global de arte y cultura de la firma, dijo en un comunicado que la serie apunta a un momento esencial para la cultura, “los artistas reconsideran cómo, por qué y dónde cuentan historias y se conectan con las audiencias”.

El podcast que cuenta con siete capítulos, se pueden escuchar a través de Spotify, en el podcast 3.55 de Chanel, en Apple y en la propia web de la casa francesa. Los episodios solo están disponibles en inglés.

La lista completa de episodios de “Chanel Connects” está formada por:

1.- Who’s in the Picture?, con Tilda Swinton, Edward Enninful y Nicholas Cullinan

2.- The New Heroines, con Keira Knightley, Lulu Wang y Diane Solway

3.-Imagining New Worlds, con la participación de Pharrell Williams, Es Devlin y Yana Peel

4.-Fashion’s Untold Stories, con Amanda Harlech, Andrew Bolton y Tim Blanks

5.- Can Dancers Social Distance?, con Akram Khan, Tamara Rojo y James Whiteside

6.- The Lure of the Risky Choice , con Garrett Bradley, Eliza Hittman y Rajendra Roy

7.- Seeing the Unseen, que ha contado con la colaboración de Arthur Jafa, Jennifer Packer y Hans Ulrich Obrist.