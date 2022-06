Complementa tu look del Pride con esta propuesta de ropa interior

Para Ricardo Encinas, la ropa interior es una prenda con mucho significado y la más preciada de un look, pues según su filosofía, “nosotros decidimos a quién y cómo mostrársela, es una prenda que, a diferencia de la exterior, nadie la ve y la tenemos guardada para un momento especial o hasta para que nosotros mismos nos sintamos sexys o cómodos”, contó a Círculos

Es así como nace en 2020, Toro, su propia marca de ropa interior y swimwear, para hombres, pero que en realidad son diseños que pueden ser usados por mujeres. “Ahora mis ventas son para mujeres a pesar de que mi comunicación no era directamente hacia este sector, pero creo que estamos en una época en la que la ropa la usa y la compra quien quiere, para eso es”, añadió.

Te puede interesar : Kim Kardashian posee 30 mil piezas de alta costura que resguarda en una bodega

Se trata de una firma 100% mexicana, que busca impulsar la diversidad y que las personas se sientan bien consigo mismas. Comenzaron con unos cuantos modelos de trusas clásicas y trajes de baño, ahora ya tienen crop tops, leggins y otras piezas deportivas.

“Nacimos literalmente con la pandemia en el Pride de ese año, yo soy fotógrafo, modelo, realizo campañas publicitarias para diversas marcas y creo que eso fue el impulso para explotar mi talento y para vender algo mío. Además, no me gusta pensar en la moda como algo que está de moda ahora, sino algo que puedo usar en diez años y se me va seguir viendo bien”, contó.

Toro marca de ropa interior y swimwear, para hombres / Cortesía | Toro

La inspiración de sus diseños radica en la diversidad, “yo creo que todos somos de todos los colores y sabores, de todos tamaños y formas, explicó, es por eso que las piezas están basadas en los colores del arcoíris, pero no de forma combinada, sino en colores individuales como amarillo, verde, lila, azul, pero también se incluye el negro.

Sobre el nombre de la marca dijo que no quería caer en lo típico, sino bautizarla con una palabra que tuviera un significado detrás, “Yo quería reivindicar a un animal, así que ganó el toro, porque yo vengo de una familia de ganaderos. Nací en Sonora y buscaba escoger un elemento que me diera fuerza, virilidad, pero que al mismo tiempo ternura, porque si tu conoces a los toros que no van a un ruedo, realmente son animales súper tiernos y mansos”, comentó.

Toro, marca de ropa que pueden ser usados por mujeres / Cortesía | Toro

Añadió que también tiene el objetivo de, “reivindicarnos a nosotros como hombres, pues no catalogan como machos, fuertes, y la verdad eso que no es cierto, también somos sensibles, nobles y cariñosos”.

Entre las piezas de su catálogo destacan una nueva versión de su modelo Toro3, una trusa sin aberturas; los jockstrap que de frente parece una trusa completa pero deja al descubierto los glúteos; trusas clásicas con elásticos y el típico bóxer y trajes de baño que también tienen la función de ser un short para entrenar. Todas las piezas son fabricadas en 97 por ciento algodón.

Pride propuesta de ropa interior / Cortesía | Toro

“Yo creo que ya no hay cosas para hombre o para mujer, entonces toro es para toros es una frase que la hemos adoptado como propia y que dice mucho”.

Así celebrarán el Pride

Como la marca tiene sus orígenes en el marco de esta celebración, planea una serie de actividades para el fin de semana.

Este 25 y 26 se une al Festival de la Diversidad, DiverXXX Fest, en el Huerto Roma Verde, en el que se podrá experimentar la diversidad sexual en conexión con la Tierra, para sanar el alma y el cuerpo. Habrá conferencias, talleres, experiencias y creatividad sexual; tianguis de expositores, comidas y bebidas afrodisiacas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“El sábado 25 haremos una pre-party y el domingo 26 será un día lleno de diversidad, hosteado por Andrómeda Blunt y con invitados muy especiales como Karime Pindter, Colu Diaz, Tadeo y Máximo Talacayud”, dijo,

Además habrá una pasarela y una fiesta underwear en la que el código de vestimenta como su nombre lo indica es asistir en ropa interior.