Moda orgánica, la alternativa contra la crueldad animal

En la búsqueda por acabar con la crueldad hacia los animales en los procesos de fabricación de la industria textil, surgen alternativas y descubrimientos como el uso de fibras orgánicas que derivan de plantas y vegetales. Es el caso del nopal que actualmente es utilizado por la firma Sentient para producir materiales similares al cuero.

La empresaria mexicana Jimena Suárez, abogada y con especialización en justicia ambiental, crea esta propuesta sustentada en su pasión y amor por los animales y la moda. “Desde hace muchos años me comprometí a no consumir piel animal por el enorme cariño y respeto que les tengo, y además porque creo que su tratamiento tiene un impacto nocivo en el medio ambiente y en la salud de las personas. Las pieles vegetales son una gran alternativa y, sinceramente, no veo mejor momento que empezar a crear moda de manera diferente”, aseguró Jimena a El Sol de México.

Los diseños hechos de vegetales, en este caso del nopal, cuentan con certificados ecológicos. Es por eso que los expertos en corte y confección que desarrollaron estas prendas, se adaptaron a ciertos procesos para lograr los resultados que normalmente conlleva la producción de artículos de piel.

La fórmula es patentada por la firma mexicana Desserto proveedora de Sentient, obtenerla, no es tarea fácil, requiere de una cosecha de seis a ocho meses. El nopal se seca al sol durante tres días, hasta alcanzar los niveles de humedad requeridos, por lo tanto, no es necesario un horno ni uso adicional de energía, como el gas.

Finalmente, se procesa la materia prima orgánica para que forme parte de la producción. Las plantaciones de Desserto, se encuentran en Zacatecas.

“Es un proceso que requiere de tiempo y paciencia, pero también es emocionante porque lo veo como parte del cambio. Es una reinvención de los procesos artesanales, con los que demostramos la necesidad de invertir en ciencia y tecnología para contar con alternativas mejores para el medio ambiente y, por supuesto, para dejar de explotar a los animales para consumo de moda”, contó Suárez.

La colección está integrada por 10 piezas para hombre y mujer, mismas que ya están disponibles a través del sitio oficial de la marca www.sentientthebrand.com y que según contó la fundadora, son prendas que apuestan por una nueva tendencia.

“Tenemos prendas para exterior que normalmente se harían en piel, pero nosotros proponemos: desde bikers, hasta gabardinas, faldas y vestidos, pantalones para hombre y mujer todas hechas en color negro”.

Para Jimena, la marca también es una vía para promover conciencia. “Muchas veces nos olvidamos que como personas compartimos la tierra con otras especies, que igualmente pueden sentir, de ahí nace el nombre de la marca”, explicó.

Emprender con este proyecto resultó todo un reto. “Atravesé momentos de mucha frustración hasta lograr reunir a un equipo creativo con ayuda de muchas personas muy valiosas. Un equipo 100 por ciento mexicano, con el compromiso de sumarse a un proyecto con estos ideales. La colección es resultado del talento mexicano, incluye una línea de marroquinería y accesorios que estamos también por lanzar”, añadió la empresaria.

Dijo que lanzará una segunda colección enfocada en la marroquinería y accesorios donde se incluirán bagpacks en tres diferentes versiones y diversas combinaciones de color, además de tarjeteros, entre otros productos.

“En la siguiente colección buscamos reforzar la línea que hemos iniciado, creando alternativas a la piel animal. Nuestra idea es ofrecer prendas que se puedan usar en cualquier evento y en las que nuestras y nuestros clientes se sientan cómodos”, concluyó.